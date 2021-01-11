Tesla(特斯拉)在上周飆破800美元後，CEO馬斯克也一躍成世界首富，Tesla市值也超車FB，成為全球市值第五大的公司。對此，財訊傳媒董事長謝金河指出，曾有分析師形容「Tesla可能是20年前的蘋果」，他非常有同感，並認為Tesla進入2021跑得更快，一家企業股價像火山爆發般奔騰，都意味著產業即將發行巨大變化。

謝金河日前在臉書發文指出，資本市場又出現一個新的變化，長期以來，一直盤踞在市值第五大的FB，今天被Tesla超車，Tesla(特斯拉)股價寫下884.49美元的歷史紀錄，市值衝上8241.76億美元，打敗了FB的7630.42億美元，假如按這個氣勢奔騰下去，Tesla市值很快會破一兆美元。2020年Tesla大漲743%，這無疑是全球最醒目的企業，進入2021，Tesla又跑得更快，這意味了未來的世界又將出現巨大的變化。

他分析，就像80、90年代的PC獨領風潮，到2000年以後碰到Apple的手機革命，下一個10年又有汽車引發的革命，很可能是產業發展的最重要動能。這讓他想到，去年五月，Morgan Stanly的分析師Katy Hurberty寫了一篇分析報告，「Tesla可能是20年前的蘋果」。他看到這篇文章非常有感覺，也曾在電視上説，現在買Tesla，抱著20年不要賣，看看20年後會怎樣？而當時這篇報告出來的時候，Tesla的股價是806美元，是分割後的161美元，半年後來看，報酬率已有5倍。

謝金河認為，其實買入Tesla有很多機會，像是2018年9月8日，Elon Musk公開在電視節目中吸大麻，股價暴跌，那時股價約252美元，在那時買入，現在賺16倍；若是在2019年6月3日最低點176.99美元買到，一年多來賺24倍，一家企業股價像火山爆發般奔騰，都意味著產業即將發行巨大變化。

他也提到，和碩董事長童子賢說，2020年全球電子產業總產值約6000億美元，到2035年電動汽車產業的產值將達6兆美元，也就是到2035年，全球禁售燃油車，電動車將獨領風潮，汽車產業將全面電動化，科技化，「汽車電子」可能變成巨大的產業，台灣的產業布局可能要加快腳步。

謝金河補充，這次Tesla把亞洲生產基地設在上海，這個超級工廠去年生產16萬台Model Y，除了就近供給大陸本地市場，還可以賣到歐洲。值得關注的是這款車低價賣，也把大陸本地的蔚來、小鵬打得招架乏力，看起來Tesla還會持續再降價，也許有一天大家看到一台50萬台幣的車，也不用太驚呀。

最後，他也強調，現在全球新經濟企業全都殺進電動汽車巿場，Apple Car也來了，鴻海郭董也率大軍來了，Tesla撐起的產業革命，很可能重塑產業新版圖，值得大家用力研究！

(中時新聞網)