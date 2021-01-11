64歲陳美鳳10日錄製《民視第一發發發》過年特別節目，她不畏10度以下低溫，以一襲白色禮服亮麗登場，上半身從左肩開到右腰，豐滿上圍若隱若現，下半身也相當有誠意，高衩的設計讓她右邊美腿一覽無遺，性感指數破表，她表示有做好防護措施，也不會怕冷，只希望拍起來美美的。

從民視開台至今，陳美鳳幾乎每年過年特別節目都會參加，每次出場也從未讓大家失望，她說很願意在舞台上嘗試不同的造型，不過私底下外出大多是牛仔褲配襯衫，打扮相當休閒，提到有2種風格絕對無法接受，第一是「搖滾」，認為女人的穿著要有女人味。

第二是「蘿莉」，她解釋有次去日本旅行看到一位穿著荷葉邊篷篷裙的女性，背面看起來很可愛，但對方一轉正面後她嚇傻，因為竟然比她還要熟齡，「雖然那樣沒什麼不好，她開心就好，但是我覺得要提醒自己」，認為不要硬套上那些不符合自己年齡的裝扮。

(中時 )