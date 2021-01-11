隨著寒假與農曆春節假期即將到來，麗寶樂園渡假區為搶攻旅遊商機，1/16～3/14將邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師領軍，帶領曾參與過太陽馬戲團的表演者與眾多國內外頂尖舞者，結合國際級大師打造的魔術道具，透過幻術影像、音樂戲劇、舞蹈特技創造出充滿感官衝擊的「超視覺魔術秀」。

麗寶樂園表示，超視覺魔術秀以太空旅行為題，觀眾以VIP乘客角度欣賞並感受各種星球的景緻，透過影像與服裝呈現科幻的整體風格，搭配畫龍點睛的音樂編曲，讓觀眾沉浸在表演與劇情當中，而幻術就在不知不覺中出現，正是世界唯一大型跨界魔術劇場的魅力，其中更吸睛的則是多座由國際級大師打造、全球少見的特殊大型魔術道具，甚至連跑車都能憑空出現舞台中。

負責編導「超視覺魔術秀」的魔浪超劇場團長劉季陵，可說是跨界製作人，曾以新詩獲得聯合文學獎，電影原聲帶的作曲與製作更奪下金曲獎，由於對魔術始終懷有興趣，創立魔浪超劇場，展開了故事、音樂舞蹈及大型幻術的劇場表演，並獲得國際魔術界最高榮譽獎項、被譽為「魔術界奧斯卡」的梅林獎最佳幻術師獎項肯定。

劉季陵表示，有別於單一魔術師為主的魔術秀，魔術劇場需結合多個面向，能看到更完整的劇場編制，劇情的發想是源於全球受疫情影響，人類活動越關越小，更產生報復性旅遊、報復性消費的現況，「所以我們也展開報復性想像，幻想人類搭上太空艦進行星球旅行，放眼更大的世界去看待整個宇宙。」

超視覺魔術秀表演時間為平日13：30，假日11：30、15：00；除了大型表演外，於麗寶樂園渡假區福容大飯店、麗寶Outlet Mall、麗寶國際賽車場都將擺放大師打造的魔術道具供遊客拍照，更有精彩特技秀，讓遊客近距離欣賞並感受趣味的互動體驗。

麗寶樂園官網推出超視覺魔術秀單人套票799元，含探索世界全票1張、魔幻炫光棒1個，及雙人饗宴套票1,650元，含探索世界雙人門票1張、雙人套餐1份，購買活動套票可享當日魔術秀VIP保留席，須至探索世界客服中心預約，名額每日限量、額滿為止。

此外，麗寶福容大飯店大廳咖啡吧推出房客專屬迎賓魔法飲料，選用紅石榴、藍柑橘、柳橙汁等原料，製作出紅精靈、紫精靈、藍精靈、綠精靈四款飲品。麗寶假期住房專案7,999元起，內容包含一泊二食玩樂園，可以免費進樂園觀看魔術秀外，還贈送同樂券，可以兌換魔幻色系的精靈飲料。

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