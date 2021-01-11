統計顯示，近一周固定收益型ETF資金淨流出38.4億美元，主要為大陸淨流出70.3億美元，其他地區延續2020年資金流入趨勢，以淨流入美國固定收益型ETF的13.5億美元最多，全球及歐洲固定收益型ETF分別淨流入7億及4.7億美元居次，新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF淨流入1.5億及0.9億美元。

新興市場當地貨幣型ETF在2020年資金淨流出後，2021年第一周吸引資金淨流入，再以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF近一周分別淨流入28億及1.2億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，主要央行和政府對景氣支持的承諾目前仍是肯定的，預期2021年貨幣政策與財政政策仍將持續推動，但復甦下行風險仍在。且美債殖利率趨陡，創造後續通膨上揚的潛力，使投資人在長期復甦前景下仍舊面臨挑戰，建議對市場抱持謹慎樂觀的態度，透過多元資產配置，可望降低不確定性帶來的影響。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場擁有結構性優勢與長期有利趨勢，東北亞國家在疫情危機期間所展現出韌性，及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力，將推動2021年在競爭優勢上，繼續保持領先地位，相對落後國家，如印度或巴西，也將受益於獨特的低利率寬鬆政策環境，輔以正在推動的政策改革與經濟體系中過剩產能，預期將推動成長動能。

(工商 )