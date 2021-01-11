美國民主黨全面執政，白宮新主人拜登將於1月14日公布規模高達數兆美元的刺激方案細節，提升景氣復甦樂觀預期，循環類股引領美股四大指數齊創新高，全球股市勁揚，統計近一周ETF基金淨流量顯示，多數市場延續2020年氣勢持續吸引資金進駐，整體股票型ETF資金淨流入147億美元，主要流入全球及美國股票型ETF，各為83.5億美元與71.1億美元。

近一周除全球及美國股票型ETF淨流入外，新興市場及日本淨流入13.6億及9.2億美元，亞太及拉美股票型ETF淨流入5.6億0.2億美元，歐洲股票型ETF遭小幅調節3.2億美元，大陸股票型ETF淨流出近94億美元後，2021年初仍陷中美角力影響持續遭資金調節，淨流出38億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2021年第一周全球風險性資產多頭氣勢如虹，美國民主黨執政下的政策期待，引發通貨再膨脹策略交易（reflation）躍居盤面要角，能源、原物料、金融及工業等價值循環類股漲勢領先。疫苗、半導體晶片需求強勁及電動車題材火熱，支撐生技及全球科技股維持強勢，未來一周國際消費電子展（CES）及摩根大通醫療年會即將登場，有望進一步推升雙技產業表現。

民主黨在參議院僅擁有微弱多數優勢，若想推動大規模財政計畫，仍須取得黨內共識及共和黨支持、難度頗高，但這也降低在科技監管及醫療改革等極端政策的風險。富蘭克林證券投顧指出，值此投資風格輪動、機會與風險並存的波動環境，建議採取多元布局策略，看好「雙題材─科技及價值補漲、雙核心─美股及新興亞股、雙收益─美國與新興市場平衡型基金」三大方向，迎接後疫情時代及民主黨主政下的投資行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，東北亞國家無疑處於全球新興市場領先地位，大陸受到來自創新與數位轉型帶動的國內多元經濟所驅動，有更多的企業將受惠於中國內需消費動能與市場整合趨勢。隨大陸股債產品納入國際指數，外國投資人對A股與債券的需求增加，大陸也持續開放本地資本市場，至於台灣與南韓是科技硬體結構性成長，以及全球科技產品供應鏈多角化的受惠者。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，隨美國經濟回暖，因疫情被壓抑的需求將於2021年獲得釋放，在低利率、低通膨及溫和成長的環境中，科技及醫療等創新成長股料將持續擔綱多頭主流。另在消費耐久財及工業類股找到投資機會，看好消費習慣改變加速電子商務發展，及供應鏈在地化帶動工廠數位化，及產線自動化需求商機。

(工商 )