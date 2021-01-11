全聯搶救本土洋蔥，邀全民一起挺農民！近來因彰化洋蔥過剩價崩，全聯身為本土企業，全力支持在地農民，昨（10日）起販售彰化、雲林、嘉義的洋蔥，甜度高、皮薄易熟，預計販售100噸。首波10噸昨天已到店，即日起至13日國產洋蔥每100公克2.5元，可趁超值優惠購買品嘗。

(中時 )