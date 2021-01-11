全聯搶救本土洋蔥 限期100克2.5元 21:512021/01/11 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯搶救本土洋蔥，邀全民一起挺農民！（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯搶救本土洋蔥，邀全民一起挺農民！近來因彰化洋蔥過剩價崩，全聯身為本土企業，全力支持在地農民，昨（10日）起販售彰化、雲林、嘉義的洋蔥，甜度高、皮薄易熟，預計販售100噸。首波10噸昨天已到店，即日起至13日國產洋蔥每100公克2.5元，可趁超值優惠購買品嘗。 95無鉛攀上26元 創十個月新高 點燈祈福夯 優惠攻略大解析 (中時 ) #全聯 #搶救 #本土 #洋蔥 #農民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金控2020年全年累計獲利125.48億元 每股盈餘0.86元 19:192021/01/11 財經 2021 CES展 科技部率百家新創線上參展 10:402021/01/11 財經 台北美福攜實踐大學推闔家冬令營 每人每晚最低2,375元起 16:402021/01/11 生活 龍德造船明登興櫃 每股25元 04:102021/01/11 證券．權證 金冠群排渣分離回收機 全自動無污染 04:102021/01/11 產業特刊 合庫發行信用合作社聯名卡 04:102021/01/11 投資理財 「準」千金股 聯發科、鈊象 法人追捧 04:102021/01/11 證券．權證 新聞分析－零售業最後一哩路 短還要更短... 04:102021/01/11 產業．科技 《國際金融》民主黨藍潮再現 美元指數將挑戰91.00(2-2) 09:262021/01/11 財經 肯德基跨界聯名「噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」飄醇熟大人味 14:422021/01/11 生活 才隔2天花蓮又一員警倒地 49歲鐵路警葉克膜搶救中 14:052021/01/11 社會 生活熱門新聞 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 傳北部某醫院有緊急狀況 莊人祥：若有確診者明天會公布 - 生活 美豬已進口108噸 政院豬肉儀表板掛零被抓包火速更新 - 生活 台灣人5大惡習最不可忍受 老外氣炸：超沒禮貌 - 生活 她想從安卓跳槽哀鳳 果迷淚勸這一功能超不方便 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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