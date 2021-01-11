1963年1月均溫是史上最低，其中1月28日當天更爆出-0.1℃最低溫紀錄。（圖擷自天氣風險公司）

寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ，戴立綱禦寒穿搭仿劉文正。（中時新聞網）

今年1月是史上最冷嗎？接二連三寒流在密集時間襲台，讓怕冷的台灣人嚇呆了。不過，氣象專家賈新興拿出數據，57年前的1月均溫才是史上最低，其中1月28日當天更爆出-0.1℃最低溫紀錄。

入冬幾波寒流強勢襲台，劇烈的天氣變化令許多人吃不消，有人好奇，今年1月會是史上最冷的1月嗎？賈新興今在臉書上發文表示，其實1963年的1月才是史上最冷的一月，以長期的台北氣象站來看，1963年1月均溫是史上最低的1月，而當年1/28出現-0.1℃的1月史上最低溫，逼近歷史低溫-0.2℃(1901/2/13)。

賈新興分析，1963年台北連日最低溫<10℃的天數，共16天從1/5持續至1/20日，是連續低溫日數最長的紀錄，其次是1962年1/18-1/31的14天。賈新興最後說，這兩年的1月這麼冷，不知道當時的人是怎麼過的？

入冬第2波寒流襲台，台灣大屯山、太平山等地區都降雪，引起全民瘋狂追雪。氣象局長鄭明典日前發文，提供了一個有趣的觀察。他提到，「淡水八景的『屯山積雪』」，本來可能是冬天的正常景觀」。他在文末連結「Good Weather古都好天氣-臺灣南區氣象中心」發文，提到1917年1月上旬，北部地區的大屯火山彙等地曾傳出下雪的消息。當年的《台灣日日新報》報導，天氣數日冰冷，大屯火山群白雪皚皚奇景復現，往返台北、士林與北投之間的賞雪列車臨時加開，賞雪行程一時成為北台灣冬季限定的觀光活動。

(中時新聞網)