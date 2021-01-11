雖然細節仍然有限，但是法國軍方已經證實，剛剛完成ASMP-A核武巡弋飛彈改良型的首次試射，該型飛彈是由海軍型飆風戰機(Rafale-M)搭載的。

防衛部落格(Defense Blog)報導，ASPM-A飛彈由歐洲飛彈集合公司MBDA所研製，它是ASMP飛彈的改良，開發始於1996年，採用了改良過的液態沖壓發動機，高空射程約500-700公里、射速3馬赫，低空射程約180公里、射速2馬赫。

ASMPA巡弋飛彈可達到3倍音速，是少見的超音速巡弋飛彈。(圖/MBDA)

MBDA表示，ASMP-A會全部取代ASMP。ASMP-A全長5.38公尺、重860公斤。核彈頭的當量約100~300噸TNT炸藥，屬戰術型核武。

法國在1960年完成自己的核武器，因為國家規模的關係，法國的核武多半是中當量的戰術型核武。1964年，達梭幻象4式核武轟炸機完成，擔任法國的空射核打擊力量，到了1983年，幻象4式退役，由幻象2000N來取代。

21世紀之後，法國空軍的幻象2000逐步退役，空射核武的任務也就交給飆風戰機接替。

(中時新聞網)