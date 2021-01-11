國片《再說一次我願意》男女主角由蔡凡熙、郭書瑤（瑤瑤）飾演，2人從小螢幕的遺憾愛戀，到大銀幕再譜戀曲，還有侯彥西、莫莉、方文琳、大蛇丸、祖雄、宥凱、王鏡冠、王茉聿、陳羿霏與吳雨璇也在片中演出。

《再說一次我願意》10日舉行殺青宴，瑤瑤和蔡凡熙不約而同都對一場浪漫告白戲感到印象深刻，2人認識多年，瑤瑤過去覺得蔡凡熙只是個「小屁孩」，經歷1個多月拍攝後，大讚蔡凡熙從過去怯生生的態度變得成熟許多，「表演自在放鬆，也很有意識，和以前很不一樣」。

尤其在拍攝一場重頭戲時徹底改觀，「覺得他好帥，穿西裝彈吉他自彈自唱，從來沒有看過他這樣子」，只不過雖然場景美、對象帥，但因為該場戲在室外，又得在體感溫度6℃的寒冬中演戲，她還是直呼：「天氣超冷！」

這也是2人相隔3年多再度合作，都相當珍惜此次機會，即使拍攝期短，但蔡凡熙慶幸因為原本就相當熟悉、默契十足，對於重要的情緒戲都能迅速投入，絲毫不覺得尷尬。蔡凡熙也笑言，平時很少聽到瑤瑤誇自己帥氣，這次終於獲讚，「表示這次應該有進步，很開心」。

另外，時尚KOL莫莉演出瑤瑤閨蜜，第一次參與電影演出的莫莉，透露與主要演員快熟悉時，就要殺青了，她說與瑤瑤互相吸收彼此最強項，「瑤瑤跟我分享表演經驗，我則與她分享時尚美妝」。瑤瑤也說之前僅是點頭之交，終於有機會合作，2人私下會分享保養資訊，還被對方餵食小點心，可惜對戲時間短暫，希望未來還能在同個作品遇見。

《再說一次我願意》預計在今年七夕情人節上映。

(中時 )