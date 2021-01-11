川粉衝入美國國會，在台灣被拿來與太陽花群眾事件類比。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，無論覺得闖入國會是對或錯，錯也罷，沒有警察履行保護國會義務職責有罪，闖入者卻可認為自己無罪的是非顛倒；覺得自己該闖，就要有承擔法律義務的準備，「你總統要特赦我沒意見，無罪就是破壞法治。」

鄭照新在臉書發文說，很多藍綠朋友在爭執川粉闖國會是不是美版太陽花，有人說比較像紅衫軍，有人說像邱毅闖選委會。他只想說，任何類比，都有一定程度的相似與不同處，沒有百分百符合的例子。

鄭照新強調，但是闖入國會，你覺得對也好，錯也罷，沒有警察履行保護國會義務職責有罪，闖入者卻可認為自己無罪的是非顛倒；覺得自己該闖，就要有承擔法律義務的準備，別把奉公守法的警察人員當傻逼，這叫做 Law and Order，成功民主必要條件! 你總統要特赦我沒意見，無罪就是破壞法治。

(中時 )