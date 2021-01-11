瞄準「防疫新生活」特殊花色口罩需求，甚至有消費者會當作蒐集之用！為此，7-ELEVEN宣布，繼上回三麗鷗口罩熱賣後，將於1月13日起於OPEN POINT APP展開全新「三麗鷗醫療口罩」預購活動，一口氣推出六款三麗鷗人氣角色Hello Kitty、Melody的全新花色口罩，且口罩耳繩還搭配各種繽紛色系，滿足喜愛蒐集特殊款式口罩的消費者！

7-ELEVEN表示，防疫期間持續引進多種規格口罩提供消費者選擇，並以APP下訂、免排隊的「OPEN POINT會員專屬口罩預購活動」吸引會員選購，截至目前，已累計超過10萬人次使用OPEN POINT APP購買。

7-ELEVEN指出，這波開賣的「三麗鷗醫療口罩」將於2021年1月13日上午10點起開放預購（數量有限、售完為止），只要開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款，即購買完成，並於預購日加7天起可到店取貨。

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