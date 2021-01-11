金鐘視帝吳慷仁在《我沒有談的那場戀愛》中，一改過去形象，被打造成了「花到深情」、「花到無設限」、「從外花到內」的花心男，不僅首度嘗試各種誇張的配色造型，更為情節所需，在一天之內必須完成和所有前女友的回憶戲，拍攝結束後，累癱的吳慷仁大喊：「原來花心這麼累！」

為了符合「花到深情」的「廣告才子」角色設定，片中吳慷仁喜歡以影像記錄歷任女友，因此，劇組為了「匹配」吳慷仁劇中的愛情觀，煞費苦心的找來了15款花漾女孩，從清純少女到刺青酷女，完全是「花到無設限」。

開拍前每個女友都被導演秘密交付了使命，吳慷仁不僅要應付各種「狀況」，還要負責掌鏡自拍。在手忙腳亂之餘，視帝吳慷仁還不忘君子風度，頻頻跟各女友致歉，深怕自己的演技「嚇到」女友們。讓所有參與的「女友」都有「被寵」的暖心，直說：「就算只是慷仁哥半小時的女友，也覺得滿滿幸福！」

經歷了一整天的羅曼史，吳慷仁對「花心」下了最後結論：戀愛總是浪漫的開始，經歷寫實的過程，然後心痛的結束，唯有「我沒有談的那場戀愛」永遠都美好，重點是：「花心真的『母湯』啊！」電影2月10日在台上映。

(中時 )