東南部海域地震規模3.8 最大震度屏東縣3級 22:242021/01/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚9時35分發生芮氏規模3.8地震。（圖擷自中央氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今晚9時35分發生芮氏規模3.8地震，地震深度9.1公里，震央位於台東縣政府南方67.7公里（位於台灣東南部海域），最大震度屏東縣3級。 台東地震規模4.2 最大震度4級 花蓮稍早11時23分出現規模4.9震 最大震度4級 (中央社) #地震 #屏東縣 #震度 #海域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 19：35宜蘭外海規模5.7地震 最大震度4級 全台除屏東皆有感 19:382021/01/09 生活 宜蘭規模5.7地震 北捷、臺鐵列車啟動慢速巡軌 高鐵正常營運 20:052021/01/09 生活 力行廠9日跳電 聯電：影響8吋晶圓產能 04:102021/01/10 財經要聞 國3竹林寶山段3車連環撞 嚴重回堵車速僅19公里 10:402021/01/11 社會 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 04:102021/01/11 財經要聞 屏東縣縣有房地租金及使用補償金辦理開徵 12:522021/01/11 財經 綜合住宅火險 降低事故風險 04:102021/01/11 投資理財 銀泰佶防疫產品 進軍中南美 04:102021/01/11 投資理財 地鳴驚人 11：23花蓮4.9地震 網：鳳林、埔里有爆炸聲 11:282021/01/10 生活 地調所公布梅山斷層地質敏感區 專家呼籲民眾要有防災意識 03:222021/01/08 生活 今晚地震為去年6.7之餘震 氣象局：未來3天還會發生 21:072021/01/09 生活 生活熱門新聞 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 傳北部某醫院有緊急狀況 莊人祥：若有確診者明天會公布 - 生活 美豬已進口108噸 政院豬肉儀表板掛零被抓包火速更新 - 生活 台灣人5大惡習最不可忍受 老外氣炸：超沒禮貌 - 生活 她想從安卓跳槽哀鳳 果迷淚勸這一功能超不方便 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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