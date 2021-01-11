根據中央氣象局最新資訊，今晚9時35分發生芮氏規模3.8地震，地震深度9.1公里，震央位於台東縣政府南方67.7公里（位於台灣東南部海域），最大震度屏東縣3級。

台東地震規模4.2 最大震度4級
花蓮稍早11時23分出現規模4.9震 最大震度4級

(中央社)

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