空中巴士公司宣布在2020年共交機566架，比2019年減少34％，成果符合因應計畫目標，接到383架新飛機訂單，其中短、中程航線單走道客機接單最多，單走道的A320家族獲得296架新訂單，包括37架A321XLR，另併購龐巴迪後的A220型客機獲得64架新訂單。扣除被取消的訂單，空巴去年淨訂單數為268架，待交機訂單為7,184架。

去年空中巴士公司向87家客戶交付566架商用飛機，此一成果符合該公司在2020年4月擬訂的新冠肺炎生產因應計畫目標。為了克服國際旅行限制，空中巴士團隊開發創新的電子化交機解決方案，2020年交機中有25％採用此一方案，將客戶團隊接收飛機的旅行需求減至最低。

空中巴士執行長Guillaume Faury表示：「我們與客戶攜手合作，通過艱困一年的考驗。面對艱難考驗，空中巴士團隊、客戶與供應商團結一致，達成此一成果。我們要向夥伴與政府對航空產業的支持表達感謝。根據2020年交機成果，我們對2021年景氣表達審慎樂觀，不過短期景氣仍充滿挑戰與不確定性。」

2020年間，空中巴士接到383架新飛機訂單，淨訂單數為268架，展現客戶對各型飛機市場的持續信心。A220獲得64架新訂單，證明這是此級市場中的領導產品。A320家族獲得296架新訂單，包括37架A321XLR。在廣體飛機市場，空中巴士獲得23架新飛機訂單，包括2架A330與21架A350。至2020年底，計入客戶取消的115架飛機訂單，空中巴士待交機訂單數為7,184架。

空中巴士將於2021年2月18日宣佈2020年財報。

(工商 )