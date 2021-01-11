劉盈秀、蔣萬安深入解析萊豬議題。（摘自中天新聞youtube）

中天新聞美女主播劉盈秀11日在YouTube主持《主播出任務：螃蟹秀開鍘》，邀來國會男神、國民黨立委蔣萬安，兩人深入探討萊豬議題，蔣萬安表示：「民進黨政府完全棄守，當時萊牛為何抗爭激烈？這個對比民眾完全無法接受，甚至蔡英文總統還在元旦談話，希望全國人民可以體諒政府的苦衷。」劉盈秀一針見血點出，「人民的健康可以體諒嗎？」

蔣萬安忍不住反問：「老百姓的無奈，民進黨政府可以體諒嗎？」劉盈秀表示：「我們都可以理解政府在談判過程中，有一些權衡，但人民的福祉、人民的利益、人民的食的安全，政府一定要通盤來考量，而且要事先溝通嘛，不然就像現在，豬農叫苦連天。」

蔣萬安還實際到第一線了解，除了攤商，他還與團隊前往屏東拜訪豬農，了解豬農對萊豬的想法，「這位豬農養豬將近30年，過去世界各國都很喜歡台灣的豬肉，豬農雖然辛苦，也一直堅持維持這麼好的品質，值得一提的是，政府以前禁止豬農使用萊劑，沒想到卻忽然開放，豬農過去也看到豬隻施打萊劑的實際狀況，情緒暴躁、顫抖，豬農也擔心，覺得應該禁止進口」。

(中時 )