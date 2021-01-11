新式數位身分證換發引發爭議，行政院長蘇貞昌晚間與綠委餐敘時表示，民眾的資安保護一定不能打折，另外專法會再研商探究，務必資安疑慮完備後才會推動上路。

蘇揆晚間與民進黨團總召、幹事長鄭運鵬及內政委員會綠委餐敘，表達對立委感謝，席間曾就新式數位身分證及萊豬進口議題廣泛交換意見。

行政院祕書長李孟諺轉述，多位立委提及新式數位身分證資安疑慮及法源要加強，以及相關個資保護及未來運用的問題，團隊如何讓其附加價值讓各界更清楚明白。蘇揆則特別表示，資安保護一定不能打折，另外專法也會再研商探究，務必針對資安相關疑慮，各方面完備後才會推動上路。

他說，身分證推動時程並沒有特別討論，但蘇揆有說一定要在資安、法源各方面完備、且做完社會上的溝通，才會來推動。

李孟諺也說，會中針對許多重要施政及議題交流，有很多委員反映在地方接觸民眾第一線的民意，提供施政參考，並獲致共識，就是對學校食安要符合3章一Q，且要使用國產食材、肉品，行政院對學裡營養午餐的補助也從3.5元提高到6元。另外，對養豬業者提升品質擴展外銷，也都廣泛得到立委支持，現階段豬價有立委反映在野黨質疑，進口萊豬會崩盤，但反而現在台灣豬更得到大家喜愛，蘇揆也說台灣豬庫存非常充裕， 現階段波動肉品是季節性波動，民眾可以放心。

(中時 )