《複身犯》前導預告▶2021.02.26 全面開佔

楊祐寧在犯罪懸疑電影《複身犯》一人分飾多角，挑戰多重演技，11日公開前導預告，透露出「5個嫌疑犯存在一個身體裡」，並非大家原先所猜想的人格分裂，而是用更意想不到的方式進行「腦意識上傳」。

演員陣容更是超堅強，除了男女主角楊祐寧、張榕容之外，還有曾以《狂徒》入圍台北電影獎最佳男配角的李銘忠、金馬影帝陳以文、台北電影獎影后王淨及以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎男配角的林哲熹，為該片添增可看性。

先前楊祐寧嚇人的謎之微笑還沒忘卻，前導預告中楊祐寧再展大法師般的高難度拱腰，而他的怪物之謎，也終於公開。飾演博士的張榕容證實，楊祐寧的身體裡，確實還有其他人，這些人更是片中連環兒童失蹤案件的5名嫌疑犯。

面對飾演警察的李銘忠逼供，嫌疑犯之一的王淨像一名厭世的少女，嘴裡嚷嚷著自己上車就是為了想死，林哲熹則是怒吼「供三小」，超級接地氣，陳以文沒有激動地反駁，反而淺淺一笑地說：「不要傷和氣嘛」，卻讓人更撲朔迷離。

不同於人格分裂的表演方式，《複身犯》每一個人格由兩個演員來詮釋。一人分飾多角的楊祐寧説：「我會一直觀察其他角色，他們要創作、我也要創作，然後再一起看彼此能否融合。」王淨也説：「每個人對於自己角色的設定，非常不一樣，但在討論的過程中，反而成了新的火花。」電影將在2月26日上映

(中時 )