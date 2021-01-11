美國半導體巨頭英特爾去年7月坦承7奈米製程將延宕最長1年才會正式發表，引發業界震撼，全球晶圓代工龍頭台積電與同樣擁有先進製程技術的三星電子有機會取得晶片外包訂單，日前外媒透露消息可能會在近期公布，韓媒分析，台積電代工優勢仍大於三星。

據韓媒《BusinessKorea》報導，台積電雖然目前優於三星，但由於產能滿載的情況將持續，至於會替英特爾的晶片製造代工，可能會落在7奈米製程。英特爾7奈米製程研發延宕，讓競爭對手AMD更有機會取得市場先機，英特爾則是希望將晶片製造業務外包，來奪回遭AMD取得的市占率，將會找上目前擁有穩定發展進程的台積電、三星。

據外媒報導，測試軟體PassMark數據分析，今年第一季AMD桌機CPU執行PassMark測試的用戶一度達50.8%，以超過1個百分點超越英特爾，雖然1日後英特爾又成為第一、回升至50.1%，AMD降回49.9%，但這已經是15年來首次逆轉。

AMD委託台積電7奈米製程，在近年取得重大勝利，加上PS5、Xbox Series X / Xbox Series S需求相當龐大，AMD客製化處理器供不應求，讓AMD營運迎來盛況。

相較之下，英特爾無論是先進製程研發、產能大幅落後，PC CPU遭AMD急追，顯卡方面更遭到繪圖晶片大廠NVIDIA大幅超車，市值也遭到超越，英特爾營運面臨前所未有的挑戰。

至於台積電與三星，成為英特爾面對產能不足影響研發腳步的最好解方，相較之下，純晶圓代工的台積電比垂直整合製造(IDM)營運模式的三星還來得安全，加上三星也算是競爭對手，台積電先前也曾替英特爾代工晶片過，根據近日外媒報導指出，英特爾與三星仍處於初步接觸階段。

市場調研機構TrendForce 旗下半導體研究處表示，2020年全球晶圓代工市場仍以台積電的54%市占率穩居龍頭，三星以17%居次，假如台積電獲得訂單，將繼續拉開與三星差距，反之三星獲得訂單，將有機會來進與台積電差距。

(中時新聞網)