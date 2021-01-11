台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於23日盛大登場，白安、持修將登台演出，兩人不約而同表示會帶來新作品。白安擅長透過歌聲帶來溫暖與正能量，她愉快表示：「覺得一年過得好快，又到了今年《紅白》，很開心終於過完2020，對2021新的一年有很多期待，去年爆發疫情，很希望今年世界可以恢復正軌，大家平安健康。」她透露這次會首次公開唱新歌〈白色〉，很期待也很興奮。

持修去年勇奪金曲新人獎，首度在台視《紅白》獻唱的他針對表演內容表示：「會是新的作品，敬請期待。」他早在2018年，看著老闆張惠妹及師兄Boxing參加《紅白》，心中就默默許下上台願望，他笑說：「對我來說很特別，因為前年《紅白》我在後台看著老闆、師兄們上台，還拍了一張照片，期許有一天要換我。」果然兩年後順利來到《紅白》，陪觀眾迎接新的一年到來。

白安將在《紅白》開唱。（台視提供）

持修1月在台北、高雄還有演唱會，談及農曆新年計畫，持修笑說：「目前只想在家休息整個農曆年，哈。」白安才剛在師兄五月天演唱會擔任開場嘉賓，一連帶來幾首動聽歌曲，目前正計畫推出新專輯，並透露月底會有新作品跟大家見面，同時也很期待農曆新年到來，「一定會回家跟家人團聚，我們家的傳統就是會一起吃飯、聊聊天」。

(中時 )