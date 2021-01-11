為因應萊豬風暴，中央畜產會推出「臺灣豬證明標章」，日前並公布稽查後不符規定的60多家業者。對此，雲林蔡農林佳新直批，業者為了讓消費者清楚購買的產品是什麼，自發性的分流設立台灣豬專櫃，竟然慘敗「當權者的豬腦袋」，他還感嘆，「接下來還有哪家要中槍」？

林佳新今(11日)在臉書上表示，畜產會「台灣豬」標章其實原意是要讓消費者清楚購買到台灣豬，但偏偏我們政府卻要求整間店百分百台灣豬才能貼標章，試問哪個量販店做得到？「照這種詭異的規定，台灣不管量販店或菜攤都不得貼履歷標章、有機標章了」。

林佳新呼籲，消費者需要的是清楚的選擇方式而不是顢頇愚昧的「獵巫」。同時，對於肉品屬於衛福部管理，但農委會卻越俎代庖發明了「台灣豬標章」，甚至要求整間店要百分百台灣豬，他也忍不住直言，「農民與業者試著解決亂象，政府卻急就章不假思考的製造亂象」。

林佳新感嘆，業者為了讓消費者清楚購買的產品是什麼，自發性的分流設立台灣豬專櫃，竟然慘敗「當權者的豬腦袋」，「接下來換哪一家要中槍？！」最後，他也說，「遇到這些豬腦袋真的不要跟他談夢想，因為這些人關心的是飼料或選票而已」。

【家樂福與鬍鬚張的獵巫行動】 老實講這兩個店家都已經善盡標示的義務，但活在「獵巫」的年代什麼荒唐事的確都會發生 畜產會「台灣豬」標章其實原意是要讓消費者清楚購買到台灣豬，但偏偏我們政府卻要求整間店百分百台灣豬才能貼標章，試問哪個量販店做... 由林佳新發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)