【我在時間盡頭等你】Love You Forever 幕後花絮：戀愛篇 ~ 1/15 回到最愛的時光

由「台北電影獎影帝」李鴻其攜手「仙氣女神」李一桐主演奇幻催淚愛情電影《我在時間盡頭等你》描述一段李鴻其不顧一切重置時間，只為拯救戀人性命的愛情故事，但隨這時間重啟，這個世界有關自己的痕跡也將消失。

今（11日）公布的花絮「戀愛篇」中，不管是害羞、吃醋、用盡小心思討好對方等，李鴻其將戀愛中的男人發揮得淋漓盡致，不過他也透露這部電影竟讓他在片場哭到不能自已，喊卡之後，依然無法緩解情緒，他說：「經歷了很多美好的愛情，跟她一起哭、一起鬧，一起笑，突然要無條件離開她時，那個狀態真的很難受。」

李鴻其與李一桐雖然才第一次合作，卻默契十足，自然而然地散發出情侶間的甜蜜氛圍，對於印象最深的戲，他們異口同聲回「雨中共舞」那段，李一桐說：「很可貴的是那時候的純粹與純真，雖然被雨淋得稀里嘩啦，卻特別過癮。」

李鴻其更是透露兩人默契已經好到不需要排練，因為全心投入角色後，「愛人的本能」就會自然展現。此次首度挑戰愛情電影，李鴻其也希望影迷們都能夠繼續相信愛情，他說：「我們只要很真誠的在當下，好好珍惜對方，好好替對方著想，我覺得那是很美好的，我們更享受於當下的感覺，人一輩子有幾次可以這樣，還是要相信愛情。」

《我在時間盡頭等你》將於本週五（15日）在台上映。

(中時 )