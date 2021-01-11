王浩宇至今不為「賽德克巴萊」道歉 原民立委號召民眾抗議

民進黨籍桃園市議員王浩宇日前卻在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，遭立法院國民黨團痛批低級當有趣、歧視原住民；而王浩宇至今都沒有為其失言道歉，讓原住民立委孔文吉非常不滿，他在臉書上號召民眾，到王浩宇服務處前嚴正抗議。

孔文吉在臉書上表示，由於桃園市議員王浩宇曾戲謔將「萊克多巴胺」講成「賽德克·巴萊」，嚴重侮辱賽德克族。孔文吉曾在立法院國民黨團召開記者會，要求他跟全國原住民族道歉，因他遲未道歉，原住民已經忍無可忍。

孔文吉號召全國原住民族1月14日下午兩點半到王浩宇議員中壢服務處抗議，維護原住民族的尊嚴，呼籲參加族人著原住民背心或族服參加。

近來罷免團隊與王浩宇之間頻繁過招，罷王今日才貼文怒轟王浩宇方在公共停車場的收費機和樓梯間張貼黑函，搞奧步，使用「支持罷免王浩宇 就是中共同路人」、「賣身習近平」等廣告標語，內容根本就是傳統黑函重現，嚴重違反選罷法。

而孔文吉所號召的時間太接近罷免投票，網紅四叉貓建議該抗議活動應該要三思，再過幾天就要投票了，這個抗議行動恐怕也有違反選罷法之虞，呼籲國民黨在這種時間不應該再亂做球給王浩宇殺。

(中時新聞網)