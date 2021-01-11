桃園市議員王浩宇罷免案，將在本週六(16日)進行最終階段罷免投票。在最後倒數幾天，罷免團隊在中壢發起車隊遊街，車隊綿延超過200公尺，形成一條長長的貪食蛇，氣勢出來後也讓各界相當關注。但卻有網友表示，他所屬選區的里長是深綠的，反對罷免王浩宇，甚至揚言罷免王浩宇若成功，民進黨將會倒台。此話一出，也引起網友議論紛紛。

罷免王浩宇10日中壢掃街，出現貪食蛇車隊，綿延200公尺，深綠里長吐一句話 網：憂心。(圖/翻攝自 罷免王浩宇臉書粉專)

「罷免王浩宇」罷免團隊10日下午在中壢舉辦罷免掃街活動，號召罷免志士一同上街罷免PTT佛地魔、並宣佈這次掃街是罷免投票前最後一次的車隊集結，罷免團隊強調，雖然一路走來過程艱辛，但他們對罷王成功有信心，希望最後階段衝出民眾熱情與投票率，讓全國不分區議員王浩宇能順利下架。

團隊也PO出罷免「貪食蛇」車隊，並稱當天遊行車隊綿延超過200公尺，雖然迎面而來的是只有10℃左右的低溫，但沿途卻還有不少民眾沿途加入參與，每個人都希望能夠再多一點時間，讓更多桃園市民知道出來罷免王浩宇的重要性。

網友回應。（圖／翻攝自臉書）

但貼文卻有網友爆料，「自家里長是深綠，他反對罷免，更稱浩呆(王浩宇)倒，民進黨就倒，該怎辦？」。有網友回應，「可能要先憂心這位裡長的判斷力」、「其實罷免團隊罷免王浩宇，不是因為他是民進黨，而是因為他不但沒有在為民服務，而不斷地製造仇恨」，也有人建議該網友，可以從「王浩宇不倒，民進黨先倒」的角度去分析給長輩瞭解。

📢＃勇者寒風中也無懼❗💪 綿延超過200公尺的... 由罷免王浩宇發佈於 2021年1月10日 星期日

而王浩宇面對罷免危機，則連日在臉書秀出自己的地方服務成績，並反咬罷免團隊宣傳不實文宣。

(中時新聞網)