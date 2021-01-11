雲林縣虱目魚在此次寒流損失慘重，預估凍斃超過50萬尾，雲林縣政府因此鼓勵漁民投保農委會核定的「溫度參數虱目魚養殖水產保險」，並加碼補助三分之一保費，不過實施3年至今投保件數僅18件，有待持續推廣。

2018年底農委會漁業署核定由富邦產物保險公司承辦「溫度參數虱目魚養殖水產保險」保單，雲林縣府為鼓勵漁民投保，除中央補助的三分之一保費，縣府加碼再補助三分之一，漁民只要負擔三分之一。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，2016年霸王級寒流來襲，導致雲林沿海地區虱目魚幾乎全軍覆沒，引發各界對虱目魚農業保險的關注，雲林縣於2018年11月配合中央的「溫度參數虱目魚養殖水產保險」，加碼補助三分之一保費。

「溫度參數虱目魚養殖水產保險」，保險期間自每年11月1日起至隔年3月15日止，當符合投保魚塭所在地最近氣象站氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠，保險期間無理賠次數限制，理賠總金額以保險金額為限。

吳芳銘指出，根據資料，雲林縣第1年投保件數6件、第2年10件、第3年2件，件數並不多，原因可能是2016年霸王級寒流後都是暖冬，加上理賠條件相對嚴格，因此漁民投保的意願並不高，有待加強宣導並進行理賠設計檢討。

吳芳銘認為，雲林虱目魚都與文蛤混養，主要做為吃絲藻的工作魚，其淺水漁塭極易出現寒害，面對未來日益嚴重的極端氣候，虱目魚農業保險有其必要性，才能藉由風險管理觀念分散風險。

(中時 )