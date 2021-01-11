雲林縣台西鄉林姓漁民投保「溫度參數虱目魚養殖水產保險」3年，今年1月8日第2波寒流符合理賠標準，首度獲得理賠，不過他覺得每年自負保費約1萬1000餘元，此次理賠金額僅約1萬5000元，比政府的災害救助金1萬6000多元還少，投資報酬率並不高，希望保險公司放寬理賠標準，才能吸引更多人投保。

林姓漁民養殖虱目魚與文蛤已10餘年，2016年的霸王級寒流讓他的虱目魚全軍覆沒，損失慘重，因此興起參與農業保險的念頭，2018年農委會核定保險公司辦理「溫度參數虱目魚養殖水產保險」，加上中央與縣府各補助三分之一保費，讓他決定投保。

林姓漁民表示，他的漁塭約1點89公頃，3年來他每年約繳1萬1000多元保費，此次寒流第1波在2021年元旦前後，並沒有達到理賠標準，第2波在本月7、8日來襲，保險公司隨後便通知他「出險了」，可獲1萬5000餘元理賠。

林姓漁民說當初買保險是希望分散風險，不過這3年下來，他覺得投資報酬率並不高，日前農委會已通過虱目魚天災救助，每公頃可領9000元，他約可領到1萬6000元，「比保險理賠還多」。

林姓漁民認為，目前的「溫度參數虱目魚養殖水產保險」理賠條件相對嚴格，且理賠計算方式複雜，他自己也搞不大清楚，只能等待保險公司通知是否獲得理賠，若要擴大推廣，理賠方式有必要再改善。

(中時 )