大陸浙江杭州一名23歲姜姓女子，日前在外租房子遭色房仲騷擾，房仲見他年輕清純，長相貌美，竟然色心大起對姜女說：「去妳家睡一下」、「我抱妳一起睡」，姜女聽後氣炸不租，打算報警提告。

綜合陸媒報導，姜女去年9月透過仲介公司，看上杭州新德佳苑社區租了一處套房，雙方談好一年一簽，月租金5600元人民幣（約新台幣2萬4,255元）。姜女租房時，就看出房仲業務員對她有意思，但她不予理會，沒想到對方竟然得寸進尺，直接開口說：「帶妳看房子累了，要不我去妳那裡睡一下」。

姜女聽感到相當噁心，不予回應，打算簽完合約後不再與對方連繫，但因原本要一起合租的室友臨時不租，自己又無法一個人負擔所有房租，只好再度聯絡該房仲，請對方幫忙轉租，沒想到對方這次更誇張，竟稱「我在你家樓下，如果可以的話，我上樓抱妳一起睡。」。

由於對方某次上樓看房時，剛好姜女的男友也在場，該房仲發現後，態度變得十分冷淡，甚至嗆聲「這個房子我不轉（轉租）了」，要姜女自己解決。

姜女事後公布遭騷擾的對話向仲介公司投訴，但房仲公司只是敷衍回應，表示再有下次就開除該名房仲。對此，仲介公司回應，該名房仲有將姜女轉租的訊息刊登到網路上，並沒有冷處理，可能因為春節將屆，租房需求量降低，才會沒有人上門看房。姜女最後決定退租，考慮持騷擾證據報警提告。

(中時新聞網)