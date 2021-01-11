《料理之王》近日上演民間廚神踢館賽，邀請Sandy吳姍儒與「辦桌祖師爺」阿燦師擔任飛行導師。一開場，Sandy就與主持人Lulu上演主持人大PK，嗆辣風格讓網友大呼過癮，而來自民間的料理冠軍、知名餐廳主廚、私廚老闆等料理高手來踢館，讓十強選手面臨空前壓力。

其中一場，由知名餐酒館負責人陳柏融上場PK「甜點女王」楊詠帆，雖然都是以米為主題，但兩人不約而同選擇製作甜點料理。陳柏融以百年傳統的古早味麵茶添加新意，創作米布丁料理；楊詠帆則製作酒釀桂圓甜米糕，獲得導師們高度肯定，福原愛十分佩服她在這麼短的時間做出豐富口感，Jason Wang更大為驚豔，竟演出「舔盤」動作，不但稱讚該料理，還說：「等一下我要繼續舔完。」讓楊詠帆非常開心。

最後，由楊詠帆獲得導師們青睞通過晉級。網友看完這場對決紛紛表示：「終於看到舔盤了」、「三十分鐘做出冰淇淋超強」、「好想吃，我也想舔盤」。

(中時 )