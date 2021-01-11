股王大立光（3008）深陷3,000元保衛戰，外資圈逆風又一波，高盛證券將推測合理股價降至2,665元，維持「賣出」投資評等，並持續居外資研究機構看股王最低價，市場揣測大立光何時止穩反彈的話題，短時間內恐難休止。

高盛證券對股王大立光看法長期保守，過去兩年來，最多給予「中立」投資評等，大部分時間都持「賣出」態度，本次將推測合理股價由2,815元降為2,665元。

高盛證券直指，再度下修大立光財務預期與推測合理股價，來自兩大原因：首先，根據高盛每月對智慧機相機功能追蹤，以及對蘋果、華為等智慧機領導品牌的相機功能分析，200、500、800萬畫素鏡頭正替消費者帶來截然不同體驗，表示相機設計結構正在轉變。

對照大立光2020年第四季毛利率僅64.4％，遜於高盛與市場預期，更是2016年以來最低，同時，2,000萬畫素以上鏡頭貢獻降為10～20％，印驗高盛擔憂。

其次，大立光正面臨對手們的激烈競爭。高盛指出，瑞聲科技（AAC）、歐菲光（O-Film）都有望在2021年達到每月1億顆的產能，規模與目前的舜宇光、大立光相近，且瑞聲與歐菲光2021年都將量產智慧機用7P鏡頭組，都增加了大立光的競爭壓力。

(工商 )