摩根士丹利證券指出，台股挾獲利上升循環、充沛流動性與新冠肺炎疫情控制得宜三大優勢，評價具調升空間，給出16,500點的高點預期，緊追里昂的16,800點，強調要是經濟復甦快於預期，指數高點更衝至19,000點，兩大外資聯手開示「現在非高點」，台股攻上萬六號角響起。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維認為，台股企業獲利揚升循環仍在持續中，是台股最大靠山，觀察摩根士丹利團隊納入基本面研究企業的獲利預期，2021年成長率可望逼近二成，比市場看待MSCI台灣指數企業年增13％更樂觀。

值得留意的是，大摩對16,500點高點預期是建立在台股企業獲利年增12％、全球GDP年增6.4％、台灣GDP年增3.8％、20倍本益比之上，若這些數字進化為樂觀版的17％、8.2％、6％、22倍，台股高點預估值將衝上19,000點。程世維進一步說明，2021年的獲利揚升結構將更全面、橫跨各類股，不像2020年主要依靠半導體拉動電子類股。

資金面上，證交所統計，2021年開春第一周，外資就在集中市場大買超634.55億元，頗有加速扭轉2020年賣超逾5,000億元氣勢。保德信高成長基金經理人葉獻文認為，歐美疫情嚴峻，市場更期待美國政府擴大財政刺激，激勵熱錢爭相湧入台股。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧則在新年初始，把台股高點調升到居外資圈最高的16,800點，不僅意喻台股一路發，他也率先將目光從基本面、資金面，轉移到台美關係進展上，看好在台美關係持續深化前提下，有助電子供應鏈表現，提供台股新利多。

(工商 )