摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，大陸政府積極透過政策扶植，通過5G與WiFi 6相互搭配，大陸2021年起很可能是全球聯網速率最快國家，台系小型射頻（RF）半導體股大啖商機，率先外資圈初評立積（4968）、宏捷科（8086）「優於大盤」，推測合理股價高達580與165元。

台股半導體大型股狂奔，外資積極尋找有題材之潛力中小型標的、提供旗下客戶資金新去處，摩根士丹利本次開啟立積與宏捷科基本面研究，打破兩檔明星飆股只有本土研究機構著墨現狀，對吸引國際資金料將發揮更大幫助。

詹家鴻指出，大陸戮力透過5G與WiFi 6基礎設施，實現每秒1Gb的數據傳輸速率，隨低價5G智慧機於2020年開始普及，行動網路速度達每秒1Gb已然成真。為了補足5G在近距離傳輸中的不足，預計在大陸政策支持下，WiFi 6路由器2021年在大陸滲透率將直線提高，估計2021年可達25～30％；同時，大陸WiFi 6相關產品每年出貨量，也將由2020年的1.4億個，數倍增長到2023年的5.8億個。

摩根士丹利估算，RF半導體領域中，受惠WiFi 6路由器強大需求，立積是大陸半導體在地化趨勢大贏家，成長性最強、2021年營收將大增57％，市占率將由目前的16％倍增至2023年的三成。若以營收、營業利益率更樂觀情境推算，大摩甚至看好立積股價有710元實力。

宏捷科身為全球第二大砷化鎵晶圓代工業者，在強勁的WiFi 6、5G升級循環與大陸半導體在地化趨勢中，資本支出計畫積極，預計擴產35％，來滿足立積、大陸在地RF半導體業者，以及Skyworks的委外代工需求，受惠程度相當明顯。

(工商 )