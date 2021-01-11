北部某縣市醫院傳出疑似醫師感染新冠肺炎，該醫院未回應，而該縣市衛生局則表示，因新冠肺炎為嚴重特殊傳染性疾病，需由中央疫情指揮中心公布。對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，只要有確診者，明天都會公布，不會掩蓋。

據該醫院的醫護人員透露，今臨時醫護大量支援新冠肺炎加護病房，覺得很奇怪、很突然，但並不知道原因為何。

鄰近該醫院的消防分隊指出，傍晚有接到指揮中心通知，稱該醫院轉知有緊急狀況，晚間6點以後的病患不要送該醫院，至今尚未解禁，消防隊都轉送其他鄰近醫院。

有消防隊員直言，到任以來第一次聽聞該醫院有緊急狀況，要求不要送病患進去，也有聽聞該醫院疑似有醫護人員確診，但未獲證實。

不過也有另名消防員指出，只要醫院滿床、或急診室有機械壞掉，就會通知不要送病患進去，救護員都不會問原因，待狀況解除就會通知可以恢復正常。

對此傳言，指揮中心發言人莊人祥回應表示，只要有確診者，指揮中心都會公布，不會掩蓋，因此對這則消息持保留態度，截至目前都未收到相關訊息。

(中時 )