台北市房價居高不下，尤其精華地段像是信義區、大安、中山、內湖等，更是有錢人住家聚集的地方，一名網友在網路上發文，表示日前看到電視新聞，每個月只需要花費1200元，就可以住進北市信義區，讓網友相當心動，但大家卻勸他「先不要」。

網友在論壇PTT上發文，不久前在電視新聞上，看到一則消息，表示一個月只需要花1200元，就可以在信義區租房子，認為即使是頂樓加蓋，「但是能住在信義區就不錯了吧」，且往南港方向、信義路五、六、七段附近，有一些位於山坡處的房子，差不多也長這樣。

信義區後段頂加鐵皮屋多(示意圖/中時資料照)

而且住在信義區，不管是交通位置、還是生活機能都非常好，重點是價格超級便宜，讓原PO很心動。網友反應相當兩極，有人認為這種一定秒殺，「租下來當倉庫也爽」、「起碼還是住台北市」，不過有人猜測應該是消息錯誤，少打一個0，這間房子一個月應該是12000元才對。

這間位於信義區的鐵皮加蓋，外觀看起來相當「克難」，且似乎是違法，真的住進去若是發生意外，恐怕會很危險，「跟鴿籠有拼」、「到2樓要走鐵片屋頂，看起來超危險」、「高架橋旁邊，等著每天被垃圾改車吵死」、「撐的過颱風天嗎」、「看起來非常不牢固」。

(中時新聞網)