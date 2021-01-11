歐盟氣候監測機構週五表示，2020年是有記錄以來最熱的一年，地球正在加速熱化，這種人類造孽很可能報應在我們身上。

物理學網(phys.org)報導，哥白尼氣候變化服務中心（Copernicus Climate Change Service,簡稱C3S）的研究，從2015年以來的6年，是有記錄以來最熱的6年，可以說每一年都在破氣溫歷史紀錄，這表明全球升溫的趨勢仍持續不斷加劇。

去年2020年雖然受疫情影響，人類活動較減少，但是熱化仍在持續，2020年的氣溫紀錄，比18世紀，也就是工業革命之前的均溫高出了1.25度。更令人震驚的是，去年並非聖嬰年，沒有聖嬰現象(El Nino，也稱艾爾尼諾現象)，甚至可說是反聖嬰年(La Niña)，卻仍然創造高溫紀錄。

在2到7年發生一次的聖嬰現象期間，熱帶太平洋中的表層海水溫度高，使得聖嬰年的氣溫會高於往年平均值。相對的；反聖嬰年是太平洋海水溫度較低，應該具有冷卻效果，卻沒有發生，地球仍然往熱化的方向前進。

加州奧克蘭氣候研究所的研究員齊克‧漢斯法德(Zeke Hausfather)告訴媒體：「很顯然，聖嬰現象和反聖嬰現象已不是年度氣溫的主要影響力，2020年是有記錄以來最熱的一年。」

哥白尼氣候中心的主管卡爾羅‧布坦博(Carlo Buontempo)說：「 2020年全球各地都有異常的高溫，這再次警告人們，必須大幅減少二氧化碳排放量。」

2015年，世界各國簽定巴黎氣候協定，誓言要將全球升溫的上限控制在「2度C到1.5C之間。」隨後，聯合國氣候科學諮詢小組(IPCC)報告，1.5度C是較安全的門檻。

到目前為止，全球熱化已上升1度C以上，全世界已經看到了致命的乾旱、熱浪、狂暴的降雨，以及更大破壞的超級風暴。

比如2020年的大西洋，颶風生成的數量破了紀錄，甚至世界氣象組織（WMO）用完了所有的字母，一年之間颶風的名字竟然會重覆。

整個2020年，歐洲的平均溫度比工業化前的上升2.2度C，在北極地區的熱化更為嚴重，西伯利亞北部到北極圈，部分地區的溫度比19世紀中期要高出7度C。

這導致西伯利亞發生嚴重野火，野火一直持續到秋天，這場大火向大氣釋放了創紀錄的25億噸二氧化碳，相當於西班牙加上埃及、越南的年度碳排放量。

哥白尼氣候中心表示，現在地球大氣中的二氧化碳含量達到了百萬分之413，比18世紀初增加了近50％。

儘管由於疫情大流行，航運減少而使碳排放量平均減少了7％，但仍達到了前所未有的數量，這與頻生的野火有關係。

遺憾的是，減碳降溫並不容易，即使所有國家都履行了2015年《巴黎協定》的承諾，到本世紀末，地球仍會升溫超過3度C。

(中時新聞網)