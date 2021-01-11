美國新任總統拜登上任在即，是否將重返《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），成為外界關注的焦點。美媒指出，貿易自由化時代已經結束，拜登政府要重新加入，真的很「難」，而且他也不認為（加入CPTPP是主要的優先要務。

美國《CNBC》報導，風險顧問公司「控制風險」（Control Risks）分析師曹嘉榮（Dane Chamorro）認為，貿易自由化時代已經結束，即將走馬上任的美國拜登政府將難以重新加入《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。

TPP在2016年完成簽訂，由美國前總統歐巴馬與其他11國協商的貿易協議，大陸則被排除在外，涵蓋了近40％全球經濟體，是全球最大貿易協議，但美國在川普上任後退出。

報導指出，「控制風險」合夥人曹嘉榮表示，在拜登新政府上台後，或許存在著重新加入該協議的渴望，然而，你必須考量各方，因為就政治上而言，貿易自由化的主意現在真的不太受歡迎。之前，美國總統川普呼籲美國製造業回流，反映全美越來越認定國際貿易協議，傷害了美國人的就業機會。

在美國退出TPP後，其他11國2018年經協商後，將該協議更名為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。美國前參議員寇爾克（Bob Corker）認為，美國此舉失去了大幅施壓大陸的機會，他說，如果拜登政府能想出如何重建聯盟，例如TPP的方式，將是向前邁出很重要的一步。

報導也提到，去年11月大陸與其他14個亞太國家簽署全球最大的貿易協議《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），分析師認為，此舉將進一步鞏固大陸方面的政經區域影響力。曹嘉榮分析，在多邊層面上，他認為那樣的時代已過，因為這真的很難推銷，如果你是國會議員，不管是哪個政黨，真的很「難」，他不認為（加入CPTPP）是主要的優先要務。

(中時新聞網)