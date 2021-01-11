「春日城」獲台中市府《都市危險及老舊建築加速重建條例》核准危老重建，取得銀級綠建築證書和無障礙建築標章。（盧金足攝）

大雅近幾年來發展快速，台中市經發局推動設立「大雅學府商圈」，推動地方商業發展。（

台中市府都市發展局以「快速通關」、「獎勵明確」及「稅捐優惠」三大原則，加速辦理危老建築案件，《都市危險及老舊建築加速重建條例》自2017年5月上路推動，台中市危老重建案累計受理近300多件，核准上百件，「春日城」響應危老重建，取得銀級綠建築證書和無障礙建築標章，加速讓危險及老舊建築物獲得重建新生的契機

都發局長黃文彬表示，為讓市民了解危老條例，協助民眾盡早整合重建意願，市府委託台中市大台中建築師公會成立危老輔導團，安排建築師提供諮詢服務，協助意見整合、申請耐震評估、擬具重建計畫、申請重建等，並建置危老建物資料庫，提供政策研擬及輔導推動依據

市府鼓勵建築物依都市危險及老舊建築物加速重建條例，春日成建設總經理溫承翰表示，大雅區月祥路的老舊春村，經申請危老重建獲市府核准後，打造「春日城」，位處中科核心位置，緊臨中科實中，還正對20公頃大雅中科公園和潭雅神自行車道開闊視野。

大雅區近年來因科技業進駐，人口增加，鄰近台中國際機場、74號快速道路、國道3號，周圍還有國安、大雅、逢甲等商圈聚集，集合綠意、交通、學區、機能等地理條件，獲在中科工作的科技新貴青睞。

「獲銀級綠建築證書、無障礙建築標章」，溫承翰說，通過結構安全評估，結構與工法要安全及優質建材，才會為建築加值，規畫首發的代表作，將大雅的眷村舊址賦予新風貌

，吸引科技人，也有眷村二代重返熟悉的老地方。

現代人喜愛騎單車，休閒又達運動效果，「春日城」坐擁潭雅神綠園道，獲教育部體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選最讚亮點車道獎。

觀旅局指出，潭雅神綠園道是以原軍方舊鐵道改建而成之自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，如初春櫻花盛開、夏天黃金雨落及入秋金黃楓飄等，一段段綠色隧道如同城市綠洲一樣，療癒穿梭其中的遊客身心。

大雅近幾年來發展快速，經發局推動地方商業發展，核准設立「大雅學府商圈」，成立潭雅神首座商圈，店家種類多元，滿足各年齡層需求，帶動地方發展。

(中時 )