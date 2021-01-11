天文學家稱，本月13日，一顆潛在危險小行星「2020 WU5」將飛過距離地球800萬公里的位置，並穿越地球軌道。小行星軌跡可在美國國家航空航天局（NASA）噴氣推進實驗室網站上查看。

綜合外媒報導，小行星2020 WU5於2020年11月29日發現於NEOWISE太空望遠鏡（廣域紅外線巡天望遠鏡）拍攝的照片上，12月4日被納入國際天文學聯合會（IAU）小行星電子通報，而它屬於阿波羅型小行星，是軌道穿過地球軌道的近地天體。

據科學家估計，小行星2020 WU5的直徑在500公尺至1.1公里之間，它的運行軌跡經過船尾座、麒麟座、小犬座、雙子座和御夫座。1月13日和14日晚上，它將到達最接近地球的距離，以0.05410天文單位（AU）穿越地球軌道。

1天文單位等於1495億9787萬0700公尺，因此該小行星與地球的最近距離預計為80億9324萬4804.87公尺，約為809萬4244公里。計算數據顯示，這顆小行星的亮度為12.9等，角速度為每分鐘33.4弧秒。屆時，它將從雙子座向御夫座移動。

北半球中緯度地區為觀測「2020 WU5」的良好地區，可透過200毫米以上口徑的望遠鏡看見該顆小行星，儘管「2020 WU5」掠過地球的最近距離還是相當遙遠，據不同推算在750萬至810萬公里外，但它仍被歸類為潛在危險小行星。

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(中時新聞網)