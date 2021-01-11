國民黨來台後最年輕的黨主席江啟臣（49歲）低調布局黨中央人事改組若成真，下月將滿51歲的連勝文，將是宋楚瑜之外第二年輕的黨祕書長。一旦「江連同盟」成局，對今年黨主席改選將有重大影響，也宣告黨內將再掀起「世代之爭」，甚至牽動2022、2024大選。

去年黨主席補選，連勝文不惜開罪長期友好的郝龍斌，全力支持江啟臣。當時江曾先請核心人士與連討論當選後人事安排，「連擔任副主席」是建議案之一；而後江擔心被指為「酬庸」，對他及連都有弊無利，決定不設副主席，但請連接任智庫副董。有近連人士為此不平，但連從大局著眼，仍同意代江掌舵智庫。

雖然智庫半年多來人事、業務調整，表現較過往亮麗許多，但連力主黨中央及立院黨團應強力關注新冠肺炎疫苗等議題，並未獲得採納，加上不少中生代力拱連參選黨主席，連也早就到各縣市與黨代表意見交流、拜會縣市長及議長，為參選黨主席埋伏筆。一旦連勝文點頭接任祕書長總綰黨主席選務，就不可能投入主席選戰。

目前黨主席競爭態勢，包括前主席朱立倫早已仿「經國路線」全面下鄉、進入大專校園；即將公益之旅的前高雄市長韓國瑜雖未表態參選，但黨內人氣仍驚人；前台北縣長周錫瑋則以「韓兄弟」之姿，全台跑透透。一旦50歲上下的「江連同盟」成局，7月黨主席改選將無可避免形成「世代之爭」。

眼前態勢，江雖是現任主席，但國民黨主席選舉鮮少現任優勢，江半年多對內強勢的領導風格遭不少中常委、中央委員、黨代表及台商反彈，若與「黨內沒敵人」的連勝文結盟，不但有助化解黨內阻力，連馬吳洪等大老相對於朱韓周，更會傾向江連同盟。而在政治光譜上，朱韓分別被視為親美、親中派，江雖屬親美派，卻強不過朱，留美的連被視為親中派，與江恰可互補。

因此，江連同盟若成局，江要競選連任，不但少一位對手，更增加一大助力，算盤怎麼打都划算。值得注意的是，江連若續掌下屆黨中央，將手握2022縣市長提名權，只要選得不差，將續主控2024總統大選遊戲規則，屆時大老如朱立倫、諸侯如侯友宜抑或江想自己坐轎，都會因江的一念而牽動。

(中時 )