民進黨政府在今年元旦開放萊豬進口台灣，但開放前多份民調卻顯示有近7成台灣人表態反對。對此，精神科名醫師沈政男直言，政府強行開放最重要的原因，是當初綠營內部民調顯示「贊成與反對相當」，若當初是媒體民調正反三比七，總統就不會開放了。沈政男同時也分析萊豬對綠營2022、2024選情影響，並警醒副總統賴清德、桃園市長鄭文燦要小心了。

沈政男11日透過臉書表示，蔡英文強推美國萊豬的第二個原因，是2016年她做的改革，導致民調幾近崩盤，甚至拖垮2018綠營的地方選舉，這對她來說是一個不小的挫折，甚至是創傷，因此，她想在2020扭轉回來，證明其實她可以做改革而不受傷。

但沈政男指出，蔡英文做了開放萊豬的決定，是否是想藉一個高難度的施政，來證明自己挺得住民意，也不會拖垮民進黨2022的地方選舉？他認為，如果是，民進黨想要選舉的人，就要小心了，因為，很可能蔡英文的再次挑戰還是失利，而她已經不用再選舉了，但基層黨公職們卻還要選。

精神科醫師沈政男。(圖/翻攝自 沈政男臉書)

他舉例，大家是否有注意到基隆市長林右昌最近動作頻頻？顯然他想選台北市長。先不管他的實力如何，光就萊豬這一關來說，即使是綠營一級戰將，恐怕都未必過得了。至於藍營先前批桃園市長鄭文燦是「萊豬市長」，沈政男則認為，若該標籤被永久貼上了，對他要選2024，將會相當不利。

副總統賴清德。(圖為中時資料照)

沈政男指出，反觀他(鄭文燦)的黨內潛在對手賴清德，因為是副手，大可對於爭議性政策保持被動態度，不必惹塵埃。但若賴清德仍看不清局勢，忘記他在2017接任閣揆時，幫蔡英文救火，結果在2019總統黨內初選，綠營怎麼回報，在2021再錯一次，也只好這樣了。

他強調，蔡英文總統接下來一定會強推「日本核食」，因為這也是一個挑戰。他奉勸綠營想要選舉的人，最好皮繃緊一點。

【蔡英文陷入了強迫式重覆 綠營想選舉的人先過萊豬這一關】 1. ... 由沈政男發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)