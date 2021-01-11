【開賤時刻】沒人敢說的真相！台灣終於成了犯罪天堂！有立委老爸幹什麼都可以！【烏鴉】

立法院民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，因為收到居住在國外表弟林安逸寄來的大麻浸膏，遭到調查，檢警在其毛髮中檢測出毒品反應；但最後檢察官採信柯鈞耀的說詞，對表弟所寄送的毒品還不知情，所以全案不起訴處分。這個案件實在是太誇張，有網紅就拿它來大做文章，台北市議員羅智強今(11)日看了也不禁分享，感嘆未來沒加入民進黨，恐怕在台灣活不下去！

柯建銘次子爆發毒品案，海關查獲1個從美國寄來台灣的大麻膏包裹，裡頭裝有重共8.4公克的6包的二級毒品大麻浸膏，北檢在12月23日偵查偵結，裁定柯鈞耀因罪證不足獲不起訴。這個數字不僅超出民進黨所訂定的5公克，更是攜帶二級毒品，卻仍判無罪。

羅智強在臉書分享影片，表示人民的憤怒，無關藍綠，難怪有網紅看不下去，拍影片「發財囉，台灣運毒無罪」嗆聲柯建銘，先不論柯建銘有沒有關說司法，也不管檢察官是否有討好民進黨的意圖，此案先例一開，以後從國外寄毒品回來都填寫真實的姓名及地址，就會因為「沒有犯意」而不起訴，我國豈不成了毒品王國、犯罪者的天堂？

羅智強感嘆，這年頭不加入民進黨，真的是不用活了！也引來網友討論，表示「顏色對了 ! 一切好辦事」、「台灣的法官特別不怕因果報應」、「大家以後都可以學起來，寄郵包寫真實姓名，但內可藏違禁品，即可逃過刑法，真的是這樣嗎？」「能超越共產黨唯有我偉大的雙標黨」、「以後毒犯可以仿效此個案判無罪，此案真的是讓人不解」。

(中時新聞網)