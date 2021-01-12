上太平山民眾車輛因低溫無法啟動，警方協助拖車。(宜蘭三星分局提供)

太平山山區樹木因降雪倒塌，員警在場警戒。(宜蘭三星分局提供)

民眾車輛雪鏈掉鏈，員警倒臥結冰路面協助加掛。(宜蘭三星分局提供)

賞雪民眾車輛引擎結冰，員警協助解困。(宜蘭三星分局提供)

太平山雪景迷人，吸引許多民眾上山追雪。(宜蘭三星分局提供)

強烈寒流連續多日來襲，全台各地紛紛降雪，引發今年第一波追雪人潮，媒體及社群平台紛紛報導難得一見美麗雪景，但在全台這股賞雪熱潮中，負責雪地勤務的員警卻成為大家看不見的無聲英雄，他們除了交通疏導管制，還要幫助未掛雪鏈車輛打滑、引擎結冰無法發動等受困民眾，讓大家得以脫困離開，堪稱雪中送暖。

最早傳來雪訊的太平山區，由於鄰近雙北地區，因此吸引最多人流，上山賞雪民眾及車輛回堵長達5公里，轄區宜蘭縣政府警察局三星分局員警，近日勤務特別繁重，員警在0度以下氣溫值勤，還要隨時機動應付各種突發狀況，備極辛苦。

氣象局11日持續發布低溫特報，12日中北部、東北部宜蘭及花蓮地區，清晨低溫約6-9度，山上氣溫會低近0度，太平山12日中午12時起將禁止遊客入園，雖然天氣將轉為乾冷，但山上積雪將不易立即融化，除了路面容易打滑，太平山區11日甚至發生樹木因降雪而倒塌，影響行車安全，要上山賞雪民眾務必做好準備，以免上山受困，壞了賞雪心情。

(中時 )