中國會走向戰爭嗎？

面對源自中國的新冠肺炎所帶來的災難，歐美各國的責難，也開始轉為要求中國承擔賠償責任的聲浪。

中國共產黨最害怕接下來會發生什麼事？我認為主要是以下三點：

1.在美資產遭到凍結；

2.共產黨的崩壞（資訊公開、政治改革）；

3.暴動頻傳，導致民眾叛亂。

因此，中國為了消除這些矛盾，很有可能主動發動戰爭。

2019年11月27日，川普簽署了《香港人權與民主法》。沒過多久，北京飛往美國的頭等艙機票便一位難求，因為共產黨幹部的祕書和家人，全都在此時急著非往美國，轉移銀行的祕密帳戶、出售不動產和債券等。

我們回頭看看《香港人權與民主法》的主要重點，就能得知其中的緣由。

1. 美國國務卿每年都必須向國會提出有關香港自治的報告；

2. 鎖定將香港市民引渡到中國本土扣留、迫使認罪之人士，有可能凍結其在美資產並拒絶入境；

3. 將由美國商務部，審查香港特別行政區政府是否遵守美國的出口管制，並提出年度報告書；

4. 如基於《逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，及《基本法》第23條的法律通過，則重新檢視美國與香港之間的罪犯引渡協議，並對香港提出旅遊警示；

5. 如有香港市民因為參加示威而被政府拘捕，美方不得以此為由拒絶批准簽證。

這其中尤以第二點最為重要。「鎖定將香港市民引渡到中國本土扣留、迫使認罪之人士，有可能凍結其在美資產並拒絶入境」，這項重點如果真的實施，符合的人數勢必不在少數。

這會對香港造成什麼樣的負面影響？

1. 持有香港特別行政區護照前往美國，也無法享有優惠待遇；

2. 失去獨立關稅區的地位；

3. 無法購買屬於美國出口管制項目的敏感性技術產品；

4. 美國不再承認香港的特殊金融地位；

5. 香港的國際信用評級一旦降低，企業的融資成本將會上升。

【精彩書摘】

旅遊業和航空業，還救得起來嗎？

企業受疫情影響，資金籌集陷入危機。對金融機構來說，這些融資企業因為生產和銷售停擺，急著借錢的狀況格外令人注目。

加上原油價格下跌與沙烏地阿拉伯決定增產的影響，美國頁岩氣企業也受到嚴重衝擊。原油市價已經下跌一半。川普將頁岩氣出口視為美國經濟已復甦的成果，完全不擔心原油價格一度跌到每桶20美元，十分令人擔憂。

疫情發展日益惡化。各國如同在黑夜當中前行，掙扎著想找到出路，此時北京政府卻高聲疾呼：「我們擊退病毒了，全世界要感謝中國。」

歐盟國家察覺到移民政策的失敗。無止境的接受肆無忌憚的中國人，容忍非法移民，即使取締毒品、槍砲走私，但黑手黨聯手歐盟境內的幫派，來躲避警察耳目，當中也有不少非法賣淫的女性入境。

這樣的放任政策，導致歐洲成為武漢肺炎疫情中最大的受害者。法國、德國因感染而死亡的人數急速增加，歐盟被迫重新審視過去的《申根公約》。

歐盟各國已封鎖邊境。4月13日，全世界的感染人數超過184萬人，死亡人數突破11萬人。世界彌漫著恐懼與不安。

新冠肺炎感染也蔓延到伊斯蘭教國家，伊朗的死亡人數急速增加。整個中東到亞洲的伊斯蘭教世界，尤其馬來西亞和印尼的疫情急遽擴大。印度的伊斯蘭教徒約有1億5000萬人，於是印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布實施短期戒嚴令。巴西、菲律賓也封鎖國境。4月13日的統計結果顯示，美國死亡人數超過2萬人，都集中在中國城密集的紐約、西海岸的華盛頓州（最大城市是西雅圖，也是波音公司總部所在地）、加州和佛羅里達州。加州州長提出警告：「六萬名無家可歸的流浪漢很危險。」

另一方面，臺灣和以色列，在新冠肺炎的境外隔離抗疫上相當成功。

這是因為他們都有備戰的緊急對策，以及平日不懈怠的進行軍事訓練。以色列不僅禁止外國人入境，還聽說已經成功開發疫苗。（按：2020年7月19日中央通訊社報導，以色列找到抗體能中和患者身上的冠狀病毒，有望協助早日研發疫苗。）

全世界的股市不斷重挫，首先是與中國的供應鏈中斷而受影響的製造業，尤其是汽車、半導體與其零件、原料。其次是對旅遊業、飯店、巴士，還有作為重要產業的航空業。

日本航空、全日空等航空公司，約有七成到八成的國際航班停飛，股價下跌約40％、近50％，前途一片黑暗。

川普政府正討論要伸出援手，拯救波音公司。歐美媒體的預測則表示，要恢復以往的旅客人數，最快也得要一年之後，最糟糕的情況可能要一年半的時間。而且，歐美對於新冠病毒疫情責任的追究，主要是華人禍害的「華禍論」，而不是黃種人造就的「黃禍論」。

接下來，日本接下來將要面臨真正的經濟嚴重低迷。

全世界受到新冠疫情影響，除了中國以外，最嚴重的可能是日本。但它並不是表現在感染人數或者死亡人數上，而是在經濟上的成本來說，無疑是受到最大衝擊的受害國。

3月以後，日本仍未限制中國人入境，所以感染人數持續增加，這是最大的敗筆。另有一種說法是，日本一再受到中國的政治壓力，所以跟美國同樣未採取禁止入境措施，而之後的因應對策也都太晚了。

但是，根本性的錯誤是，日本不注重國防力，平常的危機管理能力就很薄弱，是耽溺於和平、國家軍事力不強的軟弱體質，再加上官廳嚴重的垂直行政、不注重橫向聯繫，各自為政的意識造成禍害。

左派媒體把問題焦點轉為批判日本前首相安倍，電視臺則煽動恐懼心理，甚至引發民眾瘋狂搶購衛生紙的奇特現象。

日本消費稅提高，造成消費支出降低，日本經濟出現衝擊性的數字，2019年第四季的GDP負成長6.3％（之後的修正值是負7.1％）。這還是在新冠肺炎疫情發生前，之後的情況更加惡化。

從股價大跌的狀況，也能了解到日本的經濟陷入衰退。

遠距辦公、無薪假、學校停課、春季高中棒球選拔賽（按：即春季甲子園）中止、演唱會等活動一律停止，東京奧運會也延期舉辦。大阪舉行的相撲大賽沒有觀眾。職業棒球開幕戰沒有球迷觀戰，奪冠賽開幕賽程未定。這些損害金額龐大，尤其許多自由接案的舞臺布景裝置、後臺休息室相關工作人員，月收入只有10萬日圓以下。入境旅客急遽減少，中小型旅行社陷入經營危機，其中也包括原本內定錄取的應屆畢業生，收到「取消內定錄用」的案例。特別是無固定職業的車掌，身分不屬於派遣公司員工，而比較像是領日薪的打工人員。這些人獲得的保障非常少，全都叫苦連天。

日本政府決定提供免利息、免擔保貸款，給陷入倒閉危機的中小型企業。

但是，當日本、美國股價震盪波動期間，中國股價指數反而上升，一般認為這是很不可思議的事。上海股市完全不見下跌。2020年2月4日，農曆春節剛結束，上海證券交易所綜合股價指數（滬指）跌到2685.27點；2月21日，也就是新冠肺炎疫情造成全世界騷動，股價大崩落前，卻上探至3039.67點收盤。據聞這是因為中國當局嚴令投資人「不准拋售」，而金融機構強力買入所導致。

疫情讓日本經濟陷入危機，觀光旅遊業可說是首當其衝。

2020年2月底，我在日本宮崎市親眼看到，往年巨人隊春訓的季節、人潮聚集的大街，如今卻安靜的毫無人影，餐廳也門可羅雀。

平和台公園豎立著巨大記念碑「八紘一宇」（按：二次世界大戰時日本用來宣傳的標語，意指天下一家）。在這裡，我也聽到計程車司機發著牢騷：「以前這裡都停著十幾輛載著中國觀光客的巴士。你看！現在一輛都沒有。」

在宮崎市前往鹿兒島縣國分市的特急列車上，第一車廂只有6、7個乘客。鹿兒島飯店的入住率只有一半，吃早餐時，餐廳裡空盪盪。霧島神宮完全沒有觀光客。只有飯店裡多少能看到自由行的遊客，但是旅行團消失了，尤其完全沒有來自中國、南韓的團體。宴會廳也空著，整個飯店空蕩得像座鬼屋。

接著3月時，我順便去了四國的松山。有少許人來參觀子規紀念博物館、坂上之雲博物館，知名的道後溫泉也有零星觀光客，當地的特產品店店員閒得沒事做。

兼職和打工的員工被裁員。但不知道為什麼，櫃臺人員大都是中國女性（可以想像中國旅行團有多少，才會雇用中國人來服務這些旅客。而且，就算沒有觀光客，依照契約還是得繼續雇用她們）。

以日本全國來說，這種情況十分普遍。尤其北海道和大阪，飯店裡住宿的旅客減少了一半、甚至少得更多。大阪道頓堀豎立著「武漢加油」的旗子。迪士尼樂園、日本環球影城、上野動物園、國立歷史民俗博物館也都休館、休園，連帶受害的是巴士公司、導遊和翻譯人員。原本簽約的餐廳、土產禮品店（免稅店樂購仕、連鎖藥妝店松本清、連鎖3C電器名店友都八喜、連鎖雜貨超市唐吉訶德等店家也空蕩無人）、巴士包車幾乎都取消行程，司機閒得發慌。

東京原本最熱鬧的赤坂、六本木、銀座、池袋，人潮減少了一半，日本JR山手線和地下鐵也都空蕩蕩的。也就是說，從娛樂設施到電影院、柏青哥店、咖啡店、居酒屋，最後連風月場所，都沒有顧客願意上門了。單從表面上觀察、只鎖定觀光相關產業，就能發現事態嚴重到這種地步，因此股價會持續下滑，也是理所當然的。

4月8日，日本政府對7個都道府縣，16日晚上對40個道府縣發布「緊急事態宣言」。一旦發布後，全國的電影院和風月場所等都必須停止營業。

汽車銷量也呈現持續下跌的慘況。根據2020年1月分的資料，中國的新車銷量減少19％，二月以後減少70％。在中國，豐田汽車銷量減少70％，本田汽車減少85％，拚命擴廠的結果卻適得其反。通用汽車銷量減少92％，韓國現代汽車減少97％。

日本最大工程機械製造商小松集團，在中國的工程也停止，造成營業額減少30％。製造零件的承包商在中國，並集中在武漢，因此一旦停止生產線，也就無法出貨。還有，製造零件也需要材料，依賴進口原材料的產品，也很難更換替代品。進駐武漢的汽車零件製造廠有300家以上，幾乎可媲美半導體製造廠商了。

武漢是資訊科技相關產業的中心。日本分派五次全日空包機，協助旅居湖北省武漢的日本人搭機返國，他們大都是汽車和半導體製造廠的工程師、管理人員。也就是說，在中國的汽車和半導體供應鏈，或許實質上早已中斷。中國政府對外表示，六成以上的勞工都已回到工作崗位、許多企業已重新復工，這種說法顯然是謊言。目前，在中國進行最後組裝的蘋果公司，有12000名美國員工都被要求必須居家辦公。

統計數據顯示，中國1月至2月的出口量減少17％。美國對中國的貿易赤字自動的減少了8％。

兩次彈劾失敗，終於在總統大選拉下川普

民調公司尼爾森（Nielsen）研究了各電視臺的收視率增減情況，發現福斯上升了32％；MSCB下降了1％；批判川普的領頭羊CNN下降了2％（《華盛頓郵報》，2020年1月29日）。在過去18年中，福斯電視的收視率一直在增加；網路上的福斯新聞，一年有195億人在觀看。

這些數字是寶貴的數據，換句話說，支持川普的福斯電視，近年來收視率顯著提升。

在2020年2月3日的愛荷華州民主黨黨團會議上，前副總統拜登（78歲）以23％的支持率遙遙領先，其次是支持率18％的伯尼・桑德斯（79歲），前紐約市長麥克・彭博（Michael Bloomberg，78歲）以12％的支持率躍居第三，第四則是伊莉莎白・華倫（70歲）。彭博以「直接跳過前四站初選」的方式獲得初選提名，他利用個人財力建立了400人的競選團隊，並在電視廣告砸下約2.6億美元的資金。另一方面，桑德斯獲得工會支持，特別是有20萬人的美國郵政工會表示支持桑德斯，但卻遭到希拉蕊痛批：「沒有人想和他一起工作。」

作為競選活動的一環，民主黨仍繼續彈劾川普的計畫。

但在2020年1月31日，證人傳喚以51對49「被否決」，使得局勢進一步鞏固。2月5日，總統彈劾案在參議院全體會議上遭到否決。

自上任以來，川普實踐了一系列選前的承諾。

例如，審查《北美自由貿易協議》（NAFTA）、退出《巴黎協定》、對中國發動高關稅、退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）、退出《伊朗核協議》等。特別是退出《巴黎協定》，使得工人重新回到煤礦區和瓦斯開採區，提振了美國經濟，讓股價達到歷史新高，大幅改善失業率。民主黨的支持者轉而支持川普，或是支持更激進的獨立黨，改變了支持的對象。特別是黑人對民主黨的支持率明顯下降，使民主黨開始陷入恐慌。

民主黨的極左傾向反而因此更強烈，桑德斯和華倫等社會主義者，與自由派極左分子的支持率，在民主黨總統大選初選前的一系列活動中持續上升，甚至超越了中間溫和派的拜登。彭博看到了民主黨如此混亂的局面，也決定利用這大好時機彎道超車，取得逆轉勝。

即使第一次的總統彈劾案沒有足夠證據，但民主黨卻依然進行了為期兩年的「通俄門」調查，故意干擾川普。儘管調查委員會的成員都是由傾向民主黨的人選構成，且在司法部和聯邦調查局都偏向民主黨的情況下，報告書的結論卻是「無法提供足以彈劾川普的證據」，整件事鬧得沸沸揚揚，最後卻連一隻老鼠都沒抓到。

共和黨在被稱為通俄門重演的烏克蘭醜聞（按：指稱川普於2019年5月至8月，透過電話施壓烏克蘭政府，要求調查川普的政敵、民主黨總統候選人喬．拜登及其兒子亨特．拜登〔Hunter Biden〕一事）上，面對民主黨的彈劾攻擊，罕見的團結一致。在上屆總統大選中，保守派主流人士批評川普，並支持希拉蕊。共和黨的眾議院議長保羅．萊恩（Paul Ryan）直到最後一刻才轉而支持川普，在許多人不配合的情況下，川普只好孤軍奮鬥，最終戰勝了希拉蕊。

現在的情況已經有了一百八十度的轉變，共和黨人團結一致支持川普，就連被稱為新保守主義代表、厭惡川普的迪克．錢尼，也站出來支持川普。

那麼，川普在2016年總統大選，獲勝的原因是什麼？

川普不依靠選舉專家，並將目標鎖定在純樸且在基層生活的人民，他重視偏遠鄉村的牧場、農場和教堂，在最偏僻的深山雪地，舉辦了自村莊有史以來最大規模的集會。而且《時代》雜誌注意到了這場在美國鄉村舉辦的集會，一個不到20000人的村子裡，近萬名村民不顧風雪、齊聚一堂，他們冒著大雪和嚴寒，耐心等待川普的到來，這些都是自發性的動員。川普旋風和奇蹟般的突然竄起，就是從此起步。從這時開始，在中西部地區的福音派集會開始聚集2萬、3萬人，偏遠的城鎮和村莊，因為得知川普即將到來而出現騷動。初選才剛開始，就發生了競選專業人士都未預想到的狀況：出乎意料的，川普在初選中居然躍居第一。

「怎麼可能發生川普當選這種愚蠢的事」，共和黨的保守主流派放棄支持傑布．布希（Jeb Bush），改為集中支持參議員馬可．魯比歐（Marco Rubio）；新保守主義人士是支持參議員泰德．克魯茲（Ted Cruz）；而華爾街則是擁護俄亥俄州州長約翰．凱西克（John Kasich）。

隨著川普一次又一次在初選中領先，共和黨焦慮了起來，新保守主義派、保守主流派、華爾街開始不顧自己支持的候選人，轉而批評川普。

共和黨全體對川普都相當冷漠，直到最後也沒有與他合作。即使川普贏得了初選，共和黨非但沒有幫助川普進行競選活動，為了讓川普落選，曾擔任布希政府的50位高層官員還發出聯合聲明，呼籲群眾投票給希拉蕊。換句話說，共和黨不知從何時開始，也被深層政府劫持，與民主黨同流合汙。

如今，在彈劾總統的指控被否決後，川普的支持率反而上升，彈劾案可說是民主黨的自殺式炸彈攻擊。共和黨幹部批評民主黨的行為，是「自殺行為」和「感情超越了邏輯」。

(本文摘自《新冠後，中國與世界的最終戰爭》/大是文化)

【作者簡介】

宮崎正弘

1946年出生於日本金澤，早稻田大學肄業。

評論家、作家。採訪的足跡遍及中國全境，對於中國實際經濟狀況的描寫頗受好評，並有多本相關著作。近著有《再會了，習近平》（Business社出版）。

關於中國，曾出版與福島香織、宮脇淳子、河添惠子、渡邊哲也、室谷克實、石平等人的對談系列書籍。新作《震撼世界的歷史之國——日本》（德間書店出版，與高山正之的對談錄）廣受好評。歷史評論著作包括吉田松陰、西鄉隆盛論，近期著有《明智光秀 五百年的孤獨》（德間書店出版）。

【譯者簡介】

林佑純

淡江大學應用日語系畢業，曾任日商企業祕書，現為專職譯者。熱愛旅遊及接觸世界各地文化，相信任何類型作品皆有迷人之處。翻譯作品囊括奇幻、文藝、心理、財經、休閒等領域，期許自己成為廣度、深度皆具的日文譯者。

譯有《豐田人高效率動線思考》、《醫生強烈建議你買的保險》（以上為大是文化出版）。

《新冠後，中國與世界的最終戰爭》/大是文化

(中時新聞網)