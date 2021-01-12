自2020年3月開始，美國正式透過法律途徑，對中國提出賠償請求。

首先是3月12日，在佛羅里達州，出現個人與企業向中國政府提出集團訴訟，指控：「由於中國政府初期針對新型冠狀病毒採取錯誤的行動，使我們蒙受了重大的損害」。這立即點燃了全美的訴訟火苗。

到了3月23日也有內華達州的律師事務所表示，準備向中方提出控訴，表明：「全美有百萬家以上的企業由於疫情感染擴大，被迫縮減、甚至停止企業活動，受害程度已高達數千億美元。」

緊接著，德州也出現了受害團體。個人、企業集結成原告訴訟團，表示「因為學校被迫封鎖，造成莫大的損失」，要求中方至少要賠償20兆美元（按：約新臺幣600兆元）。

英國方面也有相關行動浮上檯面。在4月8日發行的《太陽報》（The Sun）就提到：「中方延誤向WHO報告的時機，違反了規章中的第七、第八條」，並且發表評論：「英國應要求3,510億英鎊（按：約新臺幣12兆9,870億元）的賠償。」

美國除了《香港人權與民主法》，過去也曾訂立適用於俄羅斯、北韓、利比亞、伊朗的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。該法的主旨為，「當發生對美國的國家安全保障和經濟有重大威脅的事件時，針對外國在美的資產，美國可以廢除其權力或使其無效」。

這類法案的存在，想必令中國共產黨的幹部們咬牙切齒、莫可奈何吧。

原本要十年才會改變的事物，如今在短短一年間就產生了驚人的變化。變化的速度之快，讓世界史的敘述得用速記的方式才來得及記錄。雖然與4G進化成5G這類技術上的演進同時進行。在過去，政治、經濟、文化的變遷得要耗費百年，但自二十世紀開始，就以十年為單位出現變革。

如此看來，新冠肺炎疫情後的世界，更會以超越想像的速度激烈變動。

【精彩書摘】

日本著名的評論家宮崎正弘先生，在本書《新冠後，中國與世界的最終戰爭》中提到，他認為「武漢肺炎」疫情促使世界各國採取管制措施，人流、物流與金流全面受阻，全球化面臨史無前例的挑戰。由於過去中國的經濟發展受惠於全球化，因此嚴重受挫，全世界將會往「去中國化」的方向邁進，「親中」將會導致毀滅，中國也將在最終戰爭中自取滅亡。另一方面，武漢肺炎疫情也造成中國工廠紛紛停工，仰賴中國供應鏈的企業均深受其害。

但是宮崎正弘也認為，中國雖然遭受疫情打擊，卻也打算利用疫情的大流行，進一步奪取世界霸權，世界秩序將會快速轉變。而且，中國將侵蝕日本的經濟。

現在看來，這次武漢肺炎，臺灣的防疫是成功的，也成了世界模範生，獲得舉世稱讚；而中國卻是武漢肺炎的罪魁禍首，被千夫所指、成了「孤家寡人」；當臺灣自動自發的超越黨派與藍綠、全民團結一致防疫時，中國卻用國家暴力逼迫西藏、新疆、內蒙、香港「被團結」；當臺灣的經濟在武漢肺炎疫情後逆勢增長，股市和房市大漲，臺灣晶片獲得了舉世矚目，但中國卻是內憂外患，天災人禍不斷，經濟前景晦暗不明。

事實上，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）於2020年9月29日的「臺美日」活動致詞時表示，臺灣是良善的力量，世界需要臺灣完整參與聯合國，尤其在公衛和經濟發展等事務上，「沒有臺灣的聯合國是自欺欺人、欺騙世界」。

克拉夫特表示，自2016年川普與蔡英文通話開始，川普便已經改變對中華人民共和國的態度，美國和臺灣等夥伴為了民主與更美好的世界而合作。克拉夫特批評中國共產黨畏懼自由和開放社會，打壓臺灣國際地位，例如北京阻擋臺灣當局警示武漢肺炎病毒會人傳人，「我們需要臺灣的專業及經驗」。

克拉夫特也分享臺灣的口罩國家隊經驗，作為公私合作的範例。她當時強調，臺灣國際角色重要，且是美國總統川普信賴的朋友，這也是川普政府與臺灣和日本合作，建立全球合作暨訓練架構框架（GCTF）的原因。臺灣理應擁有寬廣平臺，分享其在數位、科學、醫療及通訊等領域傲人的創新與專業。

這是克拉夫特再次提到支持臺灣加入聯合國，也是再度提到川普支持臺灣。2020年9月17日，克拉夫特與臺灣駐紐約辦事處處長李光章共進午餐，之後接受媒體訪問時，稱這場與臺灣官員的餐會是「歷史性會面」，並直言美國正在推動臺灣重返聯合國，她說：「我一直想做總統覺得對的事，我認為總統一直在努力強化與臺灣的雙邊關係，所以我想代表政府繼續保持這種關係。」

克拉夫特作為川普政府極為重要的外交高層工作人員，在不到一個月內兩次提到臺灣，顯示力挺臺灣的立場甚為堅定。反之，中美關係在武漢肺炎爆發後，則是每況愈下，再也回不去了。

「依賴中國的企業」下場慘

說到「依賴中國的企業」，首先想到的就是汽車。豐田、日產、本田在歐美也有大型工廠，而中國爆發的新冠肺炎疫情是全球性的災難，因此對他們也造成了嚴重的打擊。

在北美，也有7家工廠臨時關閉，而且印度的工廠還決定暫時停工，業界前景一片黑暗。不僅如此，豐田汽車在日本的5家工廠最後也暫停運轉。豐田旗下的大發工業（DAIHATSU）、日野汽車（HINO），與合作夥伴速霸陸汽車（SUBARU），一直以來都牽引著日本的經濟。

豐田最大的零件供應製造商──愛信精機（AISIN，世界最大的自動變速箱生產商）縮減了設備投資，雙葉產業（FUTABA，壓焊和製造車身）與曙煞車工業（AKEBONO BRAKE）也在縮減業務規模。

日產汽車在武漢擁有大型工廠和零件工廠，但這些工廠面臨長期停產。由於日本的主要零件工廠必須依賴中國進口，因此九州工廠也出現了連鎖性的停產。日產的供應商發爾特克（FALTEC）和理研（RIKEN）都在苦苦掙扎。

本田汽車也好景不常，由於決定撤出英國，因此最近的表現與2019年的517萬輛的新車產量紀錄（全球銷量）相去甚遠，在機車方面表現亮眼的亞洲亦陷入了低迷。

本田的子公司禾豐技研（YUTAKA，生產驅動系統零件和排氣系統零件）也受到撤出英國的負面影響。

本田汽車在中國有3家工廠，不僅全面恢復營運的時程被推遲，其零件製造商京濱（KEIHIN）與三葉（MITSUBA，製造雨刷等零件）在武漢的2家工廠停止生產，而且在中國的其他3個生產據點，同樣面臨訂單銳減的困境。

五十鈴汽車（ISUZU）和三菱汽車（MITSUBISHI）也受到龐大的打擊，加上他們在亞洲的銷量也不佳，重建需要花費一些時間。

相比之下，鈴木汽車（SUZUKI）早早就撤出中國，在印度獲得40％的市場占有率，並在古加拉特邦（按：印度最西邊的邦）設有工廠，在印度是知名度最高的汽機車製造商。日本精工（NSK）是日本最大的半導體和軸承製造商，這兩種產品在工業上不可或缺，但由於中國汽車產業的嚴重停滯，導致零件的供給逐漸減少。

安川電機（YASKAWA Electric）是現在需求量很大的工業用機器人製造商，但由於中國汽車產業委靡不振，半導體產業也遲遲無法復甦，因此也開始陷入衰退。

進駐武漢的日本企業有160家，其中有許多是大型製造商。

在武漢肺炎的疫情中，有一家日本企業反而趁勢突起，那就是防塵、防毒面具製造商興研（KOKEN），其所生產的一次性口罩表現強勁，由於工廠位於泰國，股價還因此逆勢大幅上漲。生產工業用防毒面具的重松製作所（SHIGEMATSU）也生產一次性口罩，並代理銷售自給式正壓空氣呼吸器，不僅將業務拓展到中國，還擴展至歐美市場。

精密機械製造商理光（RICOH）也在廣東東莞建設新工廠，但這個時機點實在很不好。理光過去一段時間，曾在高科技辦公用品和多功能事務機方面取得突破性發展。然而，理光目前的業務卻委靡不振，對於未來的預測也不樂觀。精工愛普生（Seiko Epson）也正為噴墨印表機的激烈削價競爭，在中國市場陷入苦戰。

島津製作所（SHIMADZU）製造的量測儀器、醫療儀器以及生化技術，在亞洲表現亮眼，但在武漢肺炎爆發後出現推遲交貨的情況。田村製作所（Tamura）在中國擁有變壓器和反應器（reactor）的生產基地，其設備投資急遽下降，尤其中國交貨期延長，導致其庫存不斷增加，再加上物流停滯，因此需要一段時間才能恢復。

日本機械產業中，高度依賴中國的代表就是小松製作所（KOMATSU）。小松製作所是僅次於美國開拓重工（CATERPILLAR，簡稱CAT）、世界第二大的建築機械製造商。施工現場使用的工程機械、車輛的基本零件，都是在日本製造，並於當地組裝。目前中國的市場需求已經觸底，印尼的需求也尚未恢復，日本的基礎建設項目也相當稀少。同樣的，住友重工（Sumitomo）和日立建機（Hitachi）等企業，也被廉價的中國製產品壓制。但是，世界最大的移動式起重機製造商多田野（Tadano），在中國卻沒有任何生產基地。

精密機械領域受到的影響更大。

在武漢肺炎疫情爆發前，日本電產（Nidec）就因來自中國的訂單突然停止，而陷入困境。日本電產生產的精密小型馬達，從家用電器轉為製造用途，也看中了龐大的車載市場。但自2019年秋季以來，也受到了中國經濟衰退的直接衝擊。

萬寶至馬達的產品全都在海外生產，該公司將工廠移交至大連和蘇州管理，現在在越南也設有工廠，是一家相當特殊的企業。萬寶至與中國關係密切，隨著汽車銷量減少，電動車窗等車載零件，也等比的呈現低空飛過的情況，股價更是只有巔峰時期的一半。

堀場製作所（HORIBA）將在上海建設半導體設備的新工廠。集中於京都的眾多高科技企業中，堀場製作所是獨立的體系，於檢查設備、分析儀器、發動機測量儀等領域中不斷成長。汽車的相關檢查設備，是廢氣排放管制的必需品；醫療相關的檢查儀器，則是面對新冠病毒疫情的必要設備。然而，美國對於半導體製造設備進入中國的情況，也提高了警戒。

村田製作所（Murata）由於生產電子零件、通信基地臺用的陶瓷電容器、5G的核心零件，因此其風險隨著華為的低迷而擴大。羅姆（ROHM）也因專門生產客製化的大型積體電路（LSI），而高度依賴中國。

DMG森精機製作所（DMG MORI）是世界聞名的NC車床和綜合加工機（machining center，簡稱MC）製造商，但由於全球經濟衰退，因此來自歐美航空業相關的訂單也隨之減少。

有些日本企業依賴中國的零件和外包生產，因供應鏈中斷而導致出貨延遲，任天堂（Nintendo）的遊戲機銷量就受到了影響。

瞄準中國消費市場的日本企業，日子自然不好過，資生堂、高絲（KOSE）的化妝品銷量也下降了。過去曾是中國訪日旅客必買的尼康單眼反光相機，現在也因為智慧型手機的畫素比數位相機更高、可以拍出更漂亮的照片。而導致銷量不振。

第一興商（DAIICHIKOSHO）是一家卡拉OK設備製造商，在中國隨處可見，經營卡拉OK館「Big Echo」等直營店，新機種的租賃狀況良好，受新冠肺炎疫情影響不大，但卻因市場氛圍而導致其股價下跌。眼鏡連鎖店「巴黎三城」（PARIS MIKI）的三城控股公司也在中國開設了連鎖店，但因連年虧損，導致店鋪數量減少，

新冠肺炎疫情發生後，和民（Watami）是最早決定撤出中國的公司。該公司還決定退出照護事業，雖然年長者的送餐到府服務，曾讓該公司一時獲得喘息空間，但中國的居酒屋熱潮已經結束，公司的虧損也日益擴大。日本的餐飲業也處於崩潰狀態，居酒屋和燒烤連鎖店可能需要一段時間才能恢復。

而薩莉亞（Saizeriya）則是太慢撤出中國，過去在上海、廣州、北京等地共開設了330家分店，但在武漢肺炎疫情後，大多數分店都暫停營業，薩莉亞因此遭受相當大的打擊。

即使將設備賣給中國企業、撤出中國，中村超硬（Nakamura choukou）也陷入窘境，該公司以17億日圓出售用於切割晶圓的鑽石線設備給中國工廠，但股價卻從最高點的7820日圓，直接跌至625日圓（2020年3月23日），甚至還有傳言稱中村超硬即將下市。

日本經濟自武漢肺炎疫情爆發後，陷入了嚴重的困境，要如何使經濟復甦，也考驗著日本人的智慧。

(本文摘自《新冠後，中國與世界的最終戰爭》/大是文化)

【作者簡介】

宮崎正弘

1946年出生於日本金澤，早稻田大學肄業。

評論家、作家。採訪的足跡遍及中國全境，對於中國實際經濟狀況的描寫頗受好評，並有多本相關著作。近著有《再會了，習近平》（Business社出版）。

關於中國，曾出版與福島香織、宮脇淳子、河添惠子、渡邊哲也、室谷克實、石平等人的對談系列書籍。新作《震撼世界的歷史之國——日本》（德間書店出版，與高山正之的對談錄）廣受好評。歷史評論著作包括吉田松陰、西鄉隆盛論，近期著有《明智光秀 五百年的孤獨》（德間書店出版）。

【譯者簡介】

林佑純

淡江大學應用日語系畢業，曾任日商企業祕書，現為專職譯者。熱愛旅遊及接觸世界各地文化，相信任何類型作品皆有迷人之處。翻譯作品囊括奇幻、文藝、心理、財經、休閒等領域，期許自己成為廣度、深度皆具的日文譯者。

譯有《豐田人高效率動線思考》、《醫生強烈建議你買的保險》（以上為大是文化出版）。

《新冠後，中國與世界的最終戰爭》/大是文化

(中時新聞網)