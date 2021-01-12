娛樂8點半》曾在台灣熱門節目《綜藝大哥大》中成為固定表演嘉賓，又是魔術競技單元評審之一，以一句「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，紅遍全球的魔術師劉謙，昔日火紅程度是各國知名綜藝爭相邀請的人，但在一次表演出現要命的穿幫，也讓他幾乎斷送魔術生涯，還被拍到狼狽老態，不少觀眾看了不禁惋惜。

劉謙在1976年出生在高雄，從7歲就開始學魔術，12歲那年就獲得歷史知名的魔術師大衛考柏菲（David Copperfield）評審，頒發的台灣青少年魔術冠軍，種下他追求魔術的決心；接下來他繼續專研各種魔術，成年後也如願變成一名職業魔術師。

在1998年起，劉謙在許多國際級魔術大賽獲獎，像是日本國際魔術大賽冠軍、國際魔術大賽銀牌和上海國際魔術藝術節銀牌等等；2003年更被日本職業魔術學會會員票選，成為當年「年度最佳外國魔術師」，他的名氣紅遍台灣、亞洲至全世界。

令台灣觀眾對他印象最深刻的時機點，莫過於2007年6月起，他受邀擔任中視綜藝節目《綜藝大哥大》中〈大魔競〉單元的評審，後來又成為魔術表演單元〈劉謙Magic Show〉主持人，他招牌台詞「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，就是從這裡開始。

劉謙因為一次演出認識王希怡，相戀一年多就結婚領證，後來更被發現女方身家背景驚人，是「厲家菜」第三代傳人。(圖/ 摘自微博)

隔年劉謙搖身成亞洲各大綜藝節目爭相邀請的來賓，還在2009年登上央視春晚表演魔術，被當地觀眾網路票選為「最佳《春晚》節目」，是十分厲害的殊榮，後來央視春晚也都能看到他的表演，更是觀眾們每年最期待的節目之一。

豈料，在2013年劉謙四度登上《央視春晚》的舞台，當年他與國際著名鋼琴家李雲迪合作，但他卻當眾調侃李雲迪，「你找誰？找力宏？」，搞得場面非常尷尬，後來緋聞討論度比魔術還誇張，完全失焦；劉謙這年春晚的表演意外，也讓一些觀眾對他的好感度頓時大打折扣。

不過，那些玩笑對劉謙這個大魔術師來說，根本無傷大雅，他也沒放在心上，2019年的《央視春晚》才是他跌入深淵的關鍵！劉謙在當年春晚準備「魔壺」魔術，從空無一物的酒壺「變」出各式飲品，但卻出現要命「穿幫失誤」，被現場不少觀眾親眼抓包，還在網路上瘋傳造成熱議，大多數人難以接受的是，「我們知道魔術是假的，但最基本的就是不要讓觀眾發現破綻，這次那麼明顯的穿幫，當我們白癡嗎？」。

儘管劉謙事後對此回應，強調自己的魔術沒有失誤，更不可能串通觀眾，並賭上拿過全世界魔術師的最高榮譽「美國魔術藝術學院年度魔術師獎項」，接受網友批評他的人格，但堅定地表示，「請不要質疑我的業務能力」。在此之後劉謙也神隱，鮮少出現在螢光幕前，在外人看來2019年春晚對他來說真的是重重一擊。

在2020年初劉謙被拍到憔悴身影。(圖/ 摘自微博)

在2020年初，有網友爆料在機場巧遇劉謙，年過40歲的他和以往那個花美男魔術師外型落差很大，不僅看起來憔悴也略顯老態，當時被問及「今年會上春晚嗎」，他也淡淡地回應「可能不會了」；讓當年被他一次次的奇蹟時刻震撼的粉絲，都很感嘆「真的回不去了」、「現在他才是最需要奇蹟的人」。

(中時新聞網)