薄霧漫過山野，杉樹林間錯落一處處木平台，客人可押金借野餐巾、道具，選最喜歡的角落來場Picnic，享用剝皮辣椒培根Pizza、金線蓮特調等北埔客家風味餐點。
森林野餐吃窯烤Pizza 找個喜愛角落野餐趣
隱於五指山中杉樹林是三兄妹從小玩耍的樂園，曾從事餐飲業的大哥Peter 國外返台後有感於故鄉沒落，於是與有設計專長的妹妹Naomi 與kiki 將老家放木藝品的倉庫改造成童話氣息的餐廳，希望能跟更多人分享土地的美好。
景點介紹
森窯 have a Picnic
地址：新竹縣北埔鄉六股8鄰20之1號
電話：0958-806-022
營時：週三到五11:00-17:30、週六日11:00-18;30（週一二休）
本文作者:行遍天下
(本文摘自《行遍天下1月號340期》)
文章來源：《行遍天下》雜誌
(中時新聞網)
#杉樹 #森窯 #have a Picnic #窯烤Pizza #野餐趣
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。