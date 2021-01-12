北韓最高領導人金正恩胞妹金與正並未獲選為勞動黨政治局候補委員，也沒有入列勞動黨部長名單，令外界大感意外，這是否代表金與正被排除在平壤權力核心之外？以金與正的金氏血脈、金正恩對她的信任，以及最近幾年她在國家大事的重要性上，專家認為她的地位應該不變，北韓甚至還有可能組成新機構，讓金與正擔當大位。

金與正晉升為北韓二把手。

北韓勞動黨10日在第八次全國代表大會上選出新一屆的權力核心，令外界大感意外的是，被南韓情報單位視為北韓實際上二把手的金與正不僅沒晉升，也未獲選為勞動黨政治局候補委員，甚至未入列勞動黨部長名單，這是否代表她已被排除在平壤權力核心之外？專家認為現在下判斷還言之過早。

金與正於2018年崛起，陪伴哥哥金正恩出席三次兩韓峰會，後續她獲得國際矚目，率領北韓代表團前往首爾出席2018冬季奧運。2019年底，金與正開始以勞動黨中央委員會第一副部長的身份處理兩韓事務，2020年4月，她再度獲選為勞動黨政治局候補委員。

去年4月金正恩消失公眾目光期間，金與正再度獲得國際矚目，當時甚至有消息指，金與正可能繼承大位掌權。去年中，針對南韓脫北團體持續向北空投「反朝傳單」的行為，金與正也強勢主導平壤的應對，除了以激動言論對外發聲，更直接下令炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦事處；針對華府與首爾，金與正也多次以個人名義發表重要談話。

韓聯社引述未具名分析師指出，不論金與正在勞動黨內的職位如何，考量到她在兩韓關係等國家事務上扮演的重要角色、她作為金氏家族的成員、以及金正恩對她的信任等因素，她的政治角色應該不太可能改變，專家甚至指出，北韓還有可能成立新機構，讓金與正擔任重要職位。

(中時新聞網)