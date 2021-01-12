進入2021年的元月，台股成交量不斷放大，光是前三天就蹦出超過1兆以上的成交量，其中1/6更是來到4386億的歷史新天量，這是台股有史以來的最大量，連股齡超過50年的都是頭一次看到這種景象。當然有人對於爆大量，不免擔心是否有人偷跑貨？筆者認為成交量是中性的東西（因為有人買有人賣然後成交就是成交量），重點是籌碼跑到誰手裡？

如果以外資近期來看，現貨還大部分維持買超格局，期貨則是已經超過萬口以上空單避險，但筆者們又發現1/7外資在選擇權又有萬口多單進駐，似乎又好像在避期貨空單的險，所以外資目前來看算中性偏多，而且既然大盤目前連5日線都未跌破，所有均線也都往上，當然是多頭格局，既然是多頭格局，就不必預設立場行情會漲到哪裡？畢竟市場錢滿為患（新台幣已經逼近28元大關），難保後面會不會有更大的成交量如5000億出現，只要大盤不出現爆量中長黑，那麼就是維持多頭格局，因此仍可選取未來主流進行布局。

在1/11指數再創歷史新高的過程，台積電也創下歷史新高，且更上游的IP矽智財也有不錯的表現，其中世芯KY（3661）更是一舉創新高來到840的高點，取代了力旺，成為了IP股股王，本周將針對矽智財這個產業及公司進行研究及推薦。

基本上IP股都享有高本益比，因為他們單純出售電路設計架構之智慧財產授權公司，屬於腦力密集公司類型。最近IP矽智財族群出現了一些變化，其中就是世芯KY去年前三季賺9.78元，已經超越力旺的6.92元，因此股價超越力旺很合理，美系外資已經將世芯KY目標價調高到880元，原因是因為受惠亞馬遜自有客製化晶片題材，今年7奈米AI客製化晶片放量，整體營收將可望年增六成。

因此可以留意世芯KY未來股價表現，若他持續往上，那麼非常有機會形成IP股的比價效應，其中較具轉機的就是聯發科旗下的晶心科（6533），由於華為限令無法使用ARM系統，將迫使大陸轉向RISC-V，晶心科深耕RISC-V架構多年，以RISC-V領域領導者為長線目標，大陸有越來越多IC設計廠開始採用RISC-V架構，晶心科也因此拿下不少開案量，長線該趨勢將持續成長。

再來可以留意M31（6643），2012年以來就是台積電的合作夥伴，積極投入台積電各項成熟製程與先進製程的矽智財開發與驗證，從180奈米到12奈米的矽智財開發皆有完整佈局。去年配息率有75%，12月營收1.28億為歷史新高，就整體IP股，M31是屬於股價還在低檔，可以逢低留意。

(中時新聞網)