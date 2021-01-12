高通 S888處理器的功耗表現遜於前一代S865，而前者是由三星5奈米打造，後者則採用台積電7奈米製程。（翻攝極客灣Geekerwan）

小米新旗艦機「小米11」搶先全球搭載高通新一代處理器S 888，但陸媒測試後卻用「翻車」來形容這顆處理器，與採用台積電7奈米的前一代S865來比較，認為功耗太高、且有過熱的情形，直指S 888掉漆的禍首跟使用三星5奈米打造有關。因此外界疑慮三星5奈米製程的效能功耗遠不如台積電7奈米。

陸媒極客灣Geekerwan日前在 YouTube 頻道中分享 S888評測影片，就如同高通公布的數據，S888在效能上確實有明顯提升，如單核、多核效能都能提升約 10%，GPU效能更一舉提升40%，且LPDDR5也提升到 6400Mbps，實測記憶體延遲確實比S 865 還低。

S 888看起來還不錯，為何會被Geekerwan用「翻車」來形容？其中最大致命傷在於功耗表現，測試結果顯示，S 888單核功耗比S 865 高出1W、達到3.3W；多核測試部分，差距又更大，S 888功耗來到 7.8W，比S 865高出近2W。

以一款知名手遊《原神》測試時，沒想到S 888的表現也遜於S 865。

S 888在只能開啟640P的情況下，還跑不贏 720P 的S865，原因在於S 888 賣點之一的大核X1，經常保持在 0.8GHz 的低頻上，導致遊戲性能不佳。玩《原神》20分鐘之後，搭載 S888 的小米11 出現48度高溫，達到燙手程度，而搭載S865的小米10僅有41度，S888 出現手機過熱情形，疑似與採用三星 5奈米製程有關。

如果是玩比較不吃效能的遊戲，S888 功耗確實可以比較低一點，但仍然比 S865、麒麟9000、蘋果A14來得高，別忘了S865還是採用台積電 7奈米製程。

測試最後提到，S888的功耗表現也遜於蘋果A14 Bionic處理器，如果想玩遊戲的話，不建議購買內鍵S888處理器的手機。

(中時新聞網)