【回憶殺】73歲資深香港女藝人蕭芳芳從童星出道，至今已屹立演藝圈67年，曾8度拿下最佳女主角獎項，更在2010年與張國榮、梁朝偉被選為亞洲最偉大演員；而她的感情生活也轟轟烈烈，曾和謝賢、秦祥林談過刻骨銘心的戀情，最後二婚現任老公張正甫，相知相惜41年廣成佳話。

蕭芳芳年幼時父親逝世，6歲開始當童星扛經濟，7歲演了第一部電影《小星淚》，隨後加入邵氏演出《梅姑》一舉奪下亞太影展最佳童星，因而聲名大噪，又逢港片爆發的年代，一口氣拍了約230部電影，成為影壇「七公主」之一。但她不完全眷戀演藝圈，飛到美國留學，學成歸國被封明星學霸，加上長相標緻、氣質優雅，有港界奧黛麗•赫本的美名，但她毫無偶像包袱，1977年以醜女「林亞珍」在電視圈紅極一時，後來拍的影劇作品都獲得極高評價，像是《秋水長天》榮獲金鐘女配、《不是冤家不聚頭》拿下金像獎影后、《女人四十》阿娥一角更是一口氣勇奪金馬、柏林國際電影節、香港電影評論學會大獎和金像獎影后；蕭芳芳耕耘演藝界有目共睹，2009年毫無疑問地成為金像獎終身成就獎得主。

蕭芳芳是頒獎典禮的常勝軍。（圖／中時資料照）

雖然事業一片光明，但蕭芳芳卻在感情上飽受磨難，20幾歲與謝賢曾交往1年多，因不滿男方花心、不上進憤而離去，後來遇到美男子秦祥林，天雷勾動地火，不顧家人反對堅持嫁到台灣，果然婚後過得不幸福，秦祥林把與老婆、林青霞在《女朋友》之中的三角戀搬到現實生活，心靈已經嚴重出軌，蕭芳芳氣不過，把秦祥林關在門外，未料男方報警開門後直接呼她巴掌，直接打爛3年的夫妻之情，蕭芳芳收拾行李，離開台灣這個傷心地，飛回家鄉香港，不想再跟這個男人有任何牽扯。

蕭芳芳和秦祥林曾是夫妻。（圖／微博）

離婚後蕭芳芳力拚事業，33歲姻緣悄悄來到，第二任丈夫是幾十年好友張正甫，婚後生下兩個寶貝女兒，夫妻緣分情牽至今已41年，即便中途老公要到澳洲電視台任職，蕭芳芳都愛相隨，隨夫移居當地。她曾分享維持婚姻的秘訣，即是「互相體諒、互相包容」，看似簡短卻暗藏大學問。

蕭芳芳和現任老公張正甫鶼鰈情深。（圖／中時資料照）

不過，蕭芳芳的人生奮戰還沒結束，先天一耳失聰，另一耳在1997年拍完電影《麻雀飛龍》持續惡化，但她相當勤學，忙於拍戲、照顧家庭之餘，還抽空遠距進修美國心理學碩士課程，苦讀4年以51歲拿到碩士學位；可惜聽力沒因此饒過她，不斷衰退到現在幾乎聽不太到，得學唇語才能跟外界溝通，加上年紀增長出現的白內障，一度擔心會失明，雖然面對種種健康上的打擊，仍未停止前進的腳步，蕭芳芳心繫著公益事業，成立護苗基金保護受性侵的兒童，愛心不落人後，活出自己最想要的樣子。

(中時新聞網)