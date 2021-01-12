美國國務卿蓬佩奧在川普執政最後階段發表聲明，宣布解除美中建交以來美國內部對與我國往來施加的自我限制，國務院網站昨日公開預告助理國務卿庫伯（Clarke Cooper）和駐美代表蕭美琴會在台北時間今天凌晨12：30會談。

蓬佩奧日前表示，國務院再也不會為了安撫中共政權而自我設限，外界認為這顯然是為川普最後任期定調強硬中國政策。

其實，蕭美琴赴華府就任第2天，就曾與國務院亞太助卿史達偉會面。不但正式進入美國國務院，國務院東亞事務局還主動在推特發文，歡迎蕭美琴就任，並表示「台美關係從未如此強健。」，而蕭美琴在我駐紐約辦事處處長和美國駐聯合國大使會面後，也在推特改其官銜為駐美大使。

一般認為，過去我官方代表不能公開進入白宮或國務院等行政機關，這次國務院高調在其網站上證實具有開創意義。

美國國務院5日就曾罕見公布，美台將於台灣時間7日上午透過視訊進行「政治軍事對話」。美方即是由國務院政軍局助卿庫伯代表參與。

去年8月13日，庫伯曾透過推特發文，稱他與台灣駐美代表蕭美琴進行了愉快的會談，「我們一起為地區和平與穩定而努力」。庫伯還貼出兩人滿臉笑容碰胳膊的照片。隨後，蕭美琴也回覆庫伯的推文說：「碰胳膊是說現在是緊密合作做事情的時候了。」

(中時 )