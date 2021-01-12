「那天和天天哪個長？」一位家長分享一道小學2年級的題目，崩潰求助網友，希望能提供正解。馬上引起廣大熱議，眾人更認為題目中存在爭議，根本變成了哲學題。

「現在的小學題目真的是…」這位家長在臉書「爆怨公社」上貼出一道小學的作業題求解。該題目問道，「『那天』和『天天』哪一個字詞表示的時間較長？」而這題答案共有三個可供選擇，分別是1.「那天」、2.「天天」，和3.「一樣長」。

原PO表示，這題答案是「1.那天」，因為「天天」是指每天的意思；「那天」則是指某一天的意思。不過原PO仍不解，直呼「我還是不懂…」。

「那天和天天哪個長？」一位家長分享一道小學2年級的題目，崩潰求助網友，希望能提供正解。(摘自爆怨公社)

文章一出，這則國小題目馬上引起網友熱議，許多人認為「天天」的時間應該要比較長，因為一天又有24小時，天天包含每天，是24小時的N倍，應比特定指一天的「那天」來得長。網友表示，「天天時間沒終點，那天時間已經結束，理應天天較長」、「那天有指定期限，天天沒有，所以應該是天天比較長」。

不過也有人指出，「話說那天......進入時空回想那天發生的事，而天天就是指近日或當時的時空背景，是在近期發生的事。所以那天比較長。」對此，網友紛紛表示，「根本就是無解，3個答案都有可能」、「這不算中文題啊應該算哲學題才對」。

(中時新聞網)